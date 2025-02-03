Развитие сетей: МТС в Пермском крае - оператор улучшил качество связи в Перми и крупных городах Приморья

03.02.2025, MForum.ru

МТС провела масштабные работы по улучшению качества связи в Перми и крупных городах Прикамья. В частности, модернизация коснулась Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Кунгура, Нытвы и Кудымкара.

Как сообщает оператор, скорость мобильного интернета выросла почти на 20%. В основном это стало возможным за счет рефарминга частот 3G под LTE. В зоне улучшенного покрытия оказались еще почти 330 тысяч жителей Прикамья.

«Рефарминг сети – часть масштабного проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и в Пермском крае. К тому же, наши абоненты всё чаще пользуются современными цифровыми устройствами, для которых необходим стандарт 4G. Поэтому, учитывая стремительную цифровизацию во всех областях нашей жизни, использование LTE-скоростей уже, скорее, необходимость, чем привилегия. Это особенно важно для небольших населённых пунктов, жители которых теперь наравне с городскими могут пользоваться всеми возможностями онлайна», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Интернетом на обновлённых скоростях теперь могут пользоваться жители крупных городов Пермского края, а также 47 сёл в Пермском, Чернушинском, Бардымском, Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Краснокамском районах.

Напомним, в конце прошлого года МТС присоединила к сети 128 малых населённых пунктов Пермского края с населением от двух до 600 человек.

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теги: МТС Пермский край развитие сетей

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