Развитие сетей: МТС в Пермском крае - оператор улучшил качество связи в Перми и крупных городах Приморья

MForum.ru
03.02.2025,
МТС провела масштабные работы по улучшению качества связи в Перми и крупных городах Прикамья. В частности, модернизация коснулась Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Кунгура, Нытвы и Кудымкара.
Как сообщает оператор, скорость мобильного интернета выросла почти на 20%. В основном это стало возможным за счет рефарминга частот 3G под LTE. В зоне улучшенного покрытия оказались еще почти 330 тысяч жителей Прикамья.
«Рефарминг сети – часть масштабного проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и в Пермском крае. К тому же, наши абоненты всё чаще пользуются современными цифровыми устройствами, для которых необходим стандарт 4G. Поэтому, учитывая стремительную цифровизацию во всех областях нашей жизни, использование LTE-скоростей уже, скорее, необходимость, чем привилегия. Это особенно важно для небольших населённых пунктов, жители которых теперь наравне с городскими могут пользоваться всеми возможностями онлайна», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Интернетом на обновлённых скоростях теперь могут пользоваться жители крупных городов Пермского края, а также 47 сёл в Пермском, Чернушинском, Бардымском, Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Краснокамском районах.
Напомним, в конце прошлого года МТС присоединила к сети 128 малых населённых пунктов Пермского края с населением от двух до 600 человек.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Пермский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
24.12. [Новости компаний] Отечественное оборудование: МТС запустила 7 БС Иртея в Пермском крае / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
17.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - покрытие получили 128 малых населенных пунктов / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - запущена сеть LTE в селах Салба и Григорьевка / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra / MForum.ru
03.02. [Новинки] Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Новая серия Pova на подходе / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Honor работает над планшетом Pad X9a / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Samsung Galaxy S25 Edge / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (3a) и (3a) Pro / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: TCL P10 Color Ink Eye Protection с технологией NXTPAPER представлен в Китае / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (3a) получит больший экран 6,8'' и телеобъектив 50 Мп / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Грядущий анонс смартфона iQOO Neo 10R подтвержден официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Smart – смартфон за 6000 рупий / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Vivo V50 представят в феврале, V50 Pro - позже / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Tecno работает над серией смартфонов Camon 40 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Galaxy S25 Ultra – первый телефон Samsung с 16 ГБ оперативной памяти / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone SE 4 получит Dynamic Island / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200 Мп сенсор / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a работает над оптимизацией стоимости Google Pixel 10a / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: iQOO Neo10R для индийского рынка представят в феврале / MForum.ru