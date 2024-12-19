Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

MForum.ru
19.12.2024,
Объем мобильного интернет-трафика в 2024 году вырос на 13% год к году. Это повышает загруженность сетей 4G/LTE, что заставляет операторов реагировать - масштабировать ресурсы сети. Поскольку новых частот регулятор операторам не предлагает, приходится использовать "внутренние резервы". Один из активно используемых способов - переиспользование в сетях LTE частот 3G - 2100 МГц и 900 МГц.
Билайн в 2024 году активно занимался рефармингом этих частотных диапазонов, что позволило, несмотря на рост потребления трафика, добиться небольшого роста средних скоростей загрузки на 4% год к году. Этот рост подтверждают исследования таких компаний, как Telecom Daily и DMTEL. В 2025 году оператор планирует продолжить эту работу.
В 2024 году Билайн провел рефарминг в диапазонах 1800 и 2100 МГц в 16 субъектах:
В 9 регионах рефарминг частот 3G завершен в полном объеме:
В 7 регионах проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.
В 12 субъектах РФ проведен рефарминг LTE 900:
Частично рефарминг частот 900 МГц для LTE был проведен еще в 8 субъектах, в основном, в областных территориях.
Заместитель генерального директора, руководитель технического блока ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин:
«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растёт. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую ёмкость сети LTE. В 2025 году мы планируем провести рефарминг в диапазоне 2100 в 18 субъектах, а также полностью перевести спектр 3G в сеть LTE в 15 субъектах. Кроме того, мы будем продолжать развивать покрытие, проводя рефарминг LTE 900 в 13 субъектах. Помимо этого, мы активно внедряем искусственный интеллект в процессы управления сетью. С помощью ИИ наша «умная сеть» может предсказывать возможные сбои и оперативно выявлять ошибки, что существенно повышает надежность нашего сервиса. Также ИИ помогает нам эффективно перераспределять нагрузку на сеть в часы пик, минимизируя влияние перегрузок и обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокого трафика».
Директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом» Ольга Рамина:
«В Билайне мы стремимся к совершенству через инновации. Наш запатентованный метод «шахматное ЧТП» позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс. Благодаря этому подходу каждый клиент получает стабильный доступ к голосовым услугам и интернету. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с внедрением ИИ, по-прежнему ключевую роль в процессе настройки сети играют инженеры. Они реализуют инновационные решения, исследуют возможности оптимизации работы сети и занимаются ее настройкой для синхронизации всех LTE слоев между собой, чтобы обеспечить высокое качество передачи голоса и данных. Это требует значительных усилий и точности, поскольку для рефаминга используется даже минимально возможная полоса».
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теги: рефарминг развитие сетей ВымпелКом Билайн
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