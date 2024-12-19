Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

19.12.2024, MForum.ru

Объем мобильного интернет-трафика в 2024 году вырос на 13% год к году. Это повышает загруженность сетей 4G/LTE, что заставляет операторов реагировать - масштабировать ресурсы сети. Поскольку новых частот регулятор операторам не предлагает, приходится использовать "внутренние резервы". Один из активно используемых способов - переиспользование в сетях LTE частот 3G - 2100 МГц и 900 МГц.

Билайн в 2024 году активно занимался рефармингом этих частотных диапазонов, что позволило, несмотря на рост потребления трафика, добиться небольшого роста средних скоростей загрузки на 4% год к году. Этот рост подтверждают исследования таких компаний, как Telecom Daily и DMTEL. В 2025 году оператор планирует продолжить эту работу.

 

 

В 2024 году Билайн провел рефарминг в диапазонах 1800 и 2100 МГц в 16 субъектах:

  1. Бурятия
  2. Вологодская область
  3. Дагестан
  4. Иркутская область
  5. Карелия
  6. Кировская область
  7. Красноярский край
  8. Марий Эл
  9. Мурманская область
  10. Новгородская область
  11. Пермский край
  12. Псковская область
  13. Северная Осетия-Алания
  14. Ставропольский край
  15. Удмуртия
  16. Челябинская область

В 9 регионах рефарминг частот 3G завершен в полном объеме:

  1. Алтайский край
  2. Башкортостан
  3. Волгоградская область
  4. Ингушетия
  5. Кемеровская область
  6. Ленобласть
  7. Новосибирская область
  8. Санкт-Петербург
  9. Чеченская республика

В 7 регионах проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.

В 12 субъектах РФ проведен рефарминг LTE 900:

  1. Алтайский край
  2. Брянская область
  3. Владимирская область
  4. Дагестан
  5. Ингушетия
  6. Карачаево-Черкесская республика
  7. Курская область
  8. Москва
  9. Московская область
  10. Северная Осетия-Алания
  11. Тульская область
  12. Чувашия

Частично рефарминг частот 900 МГц для LTE был проведен еще в 8 субъектах, в основном, в областных территориях.

Заместитель генерального директора, руководитель технического блока ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин:

«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растёт. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую ёмкость сети LTE. В 2025 году мы планируем провести рефарминг в диапазоне 2100 в 18 субъектах, а также полностью перевести спектр 3G в сеть LTE в 15 субъектах. Кроме того, мы будем продолжать развивать покрытие, проводя рефарминг LTE 900 в 13 субъектах. Помимо этого, мы активно внедряем искусственный интеллект в процессы управления сетью. С помощью ИИ наша «умная сеть» может предсказывать возможные сбои и оперативно выявлять ошибки, что существенно повышает надежность нашего сервиса. Также ИИ помогает нам эффективно перераспределять нагрузку на сеть в часы пик, минимизируя влияние перегрузок и обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокого трафика».

Директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом» Ольга Рамина:

«В Билайне мы стремимся к совершенству через инновации. Наш запатентованный метод «шахматное ЧТП» позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс. Благодаря этому подходу каждый клиент получает стабильный доступ к голосовым услугам и интернету. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с внедрением ИИ, по-прежнему ключевую роль в процессе настройки сети играют инженеры. Они реализуют инновационные решения, исследуют возможности оптимизации работы сети и занимаются ее настройкой для синхронизации всех LTE слоев между собой, чтобы обеспечить высокое качество передачи голоса и данных. Это требует значительных усилий и точности, поскольку для рефаминга используется даже минимально возможная полоса».

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теги: рефарминг развитие сетей ВымпелКом Билайн

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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