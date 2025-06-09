Развитие сетей: T2 в Москве - оператор масштабно взялся за модернизацию сети в "спальных районах"

09.06.2025, MForum.ru

По данным компании, за счет масштабных работ по строительству и модернизации телеком-оборудования в Москве и в Подмосковье, связь улучшена в 132 спальных районах столицы, преимущественно в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО и в городах Московской области.

Модернизация охватила свыше сотни "спальных районов" столицы. В плотной застройке жилья оператор развернул дополнительные БС, модернизировал оборудование, провел рефарминг. Все эти меры должны были нарастить емкость сети 4G/LTE, поддержать средние скорости доступа.

Техническая дирекция выявляет зоны, где требуется приоритетные вмешательства на основании измерений, далее проводилась приоритезация - составлялся список, отражающий важность локаций для абонентов.

Улучшения затронули преимущественно Южный административный округ Москвы - 32 локации, Московскую область - 30 спальных района, Юго-Западный - 25 и Юго-Восточный административные округа - 23. В целом в столице работами были охвачены все округа.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2:

«Население Москвы и области растет, и количество «спальников» увеличивается благодаря активному строительству новых жилых комплексов. Техническая дирекция Т2 непрерывно мониторит качество сети в местах жительства абонентов и по необходимости улучшает связь. С начала года мы достигли значительных результатов в этом направлении – клиенты в более чем ста районах Москвы и МО заметили улучшение в качестве и стабильности сети. Это стало возможным благодаря модернизации сетевой инфраструктуры и распределению нагрузки».

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теги: T2 развитие сетей Москва Московский регионе

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