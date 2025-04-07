Спорт и телеком: МегаФон назвал новую БС на ВДНХ Шайба 895 в честь Александра Овечкина

MForum.ru
07.04.2025,
МегаФон сообщает, что назвал новую базовую станцию в честь рекорда лучшего бомбардира в истории НХЛ Александра Овечкина. БС расположена в Москве, где родился знаменитый хоккеист, на территории ВДНХ. Площадка получила название Шайба 895.
Новый объект, как сообщает оператор, нарастил покрытие и скорость передачи данных вплоть до пиковой скорости в 585 Мбит/с.
«Наши клиенты активно следили за движением Александра Овечкина к мировому рекорду и, конечно, ждали решающей шайбы в ближайшем матче. Даже поздняя ночь не помешала им наблюдать в режиме онлайн, а затем пересматривать и обсуждать этот исторический момент в мессенджерах. В знак солидарности к такому единению наших клиентов, по-настоящему ценящих и любящих хоккей, а также в честь признания заслуг великого хоккеиста мы вписали этот рекорд в историю телекома», – прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.
Рекорд Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который никто не мог превзойти более 25 лет, вызвал резкий скачок трафика на спортивные сайты. В воскресенье, 6 апреля, когда состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс», интернет-трафик на площадки, где можно следить за хоккейным матчем, вырос сразу в 1,8 раза по сравнению со средним часовым показателем.
Первые часы после забитого гола также стали самым горячим временем на спортивных сайтах – россияне стали в 1,5 раза активнее посещать тематические ресурсы и пересматривать этот исторический момент. Наибольшую динамику продемонстрировали sports.ru (рост в 1,8 раза), sport24.ru (+40%) и Матч ТВ (+20%), выяснили аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных.
Россияне также активно читали новости о том, как 39-летний Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ, и смотрели видео в районе 23:00 – 00:00 и утром в понедельник.
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теги: спорт МегаФон развитие сетей Москва
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