Развитие сетей: Операторская аналитика - доход предпринимателя в России составляет 75-100 тысяч рублей в месяц

MForum.ru
11.04.2023,
На основе анализа обезличенных данных, подразделение билайн бизнес составило портрет владельцев малого и среднего российского бизнеса. Анализ был проведен на базе маркетинговой платформы билайн.ПРОдвижение. Выборка включала данные 70 тысяч предпринимателей, которые предоставили согласие на обработку данных. Платформа обрабатывала данные предиктивной системой, все параметры - вероятностные.
На долю мужчин приходится 69,36% МСП, половина из них - в возрасте 35-44 лет. Средний доход у 29,2% российских предпринимателей - 75-100 тысяч рублей. 23,8% предпринимателей зарабатывают 100-150 тысяч рублей; 22,62% - 50-75 тысяч.
Анализ финансовых предпочтений российских предпринимателей: 61,95% интересуются картами с кэшбеком; инвестициями - 61,28%; депозитами - 32,78%. Потребительские кредиты интересны 14,25% предпринимателей, ипотека и кредитные карты - 5,94% и 4,92% соответственно.
Модель позволила компании сделать прогнозы в отношении отдельных интересов предпринимателей. Среди них популярен каршеринг - 39,39%; такси - 27,83%, спорт - 35,25% (16,29% предположительно являются спортивными фанатами).
В поездках по стране (без городов) чаще всего предприниматели ездят в Московскую область. Топ - 10 выглядит так:
Если говорить о городах, можно заметить, что в Топ-10 оказались миллионники:
Ренкинг зарубежных поездок для предпринимателей:
Среди других популярных направлений: Казахстан, Армения, ОАЭ, Финляндия, Польша, Литва, Германия.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Вымпелком билайн-бизнес анализ паттернов поведения абонентов аналитика
--
Публикации по теме:
01.03. [Новости компаний] Аналитика паттернов: Каждый десятый путешественник в минувшие выходные посетил Санкт-Петербург - геоаналитика МТС / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Аналитика: МегаФон проанализировал расходы абонентов на подарки - чаще всего сейчас дарят беспроводные наушники и умные колонки / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Частные сети: МегаФон построил частную сеть для ММК / MForum.ru
09.02. [Новости компаний] Операторская аналитика: МТС отмечает рост интереса к сервисам для путешествий в 2022 году / MForum.ru
09.02. [Новости компаний] Операторская аналитика: В МегаФон заметили рост числа отдыхающих на горнолыжных курортах / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru