Развитие сетей: Операторская аналитика - доход предпринимателя в России составляет 75-100 тысяч рублей в месяц

11.04.2023, MForum.ru

На основе анализа обезличенных данных, подразделение билайн бизнес составило портрет владельцев малого и среднего российского бизнеса. Анализ был проведен на базе маркетинговой платформы билайн.ПРОдвижение. Выборка включала данные 70 тысяч предпринимателей, которые предоставили согласие на обработку данных. Платформа обрабатывала данные предиктивной системой, все параметры - вероятностные.

На долю мужчин приходится 69,36% МСП, половина из них - в возрасте 35-44 лет. Средний доход у 29,2% российских предпринимателей - 75-100 тысяч рублей. 23,8% предпринимателей зарабатывают 100-150 тысяч рублей; 22,62% - 50-75 тысяч.

Анализ финансовых предпочтений российских предпринимателей: 61,95% интересуются картами с кэшбеком; инвестициями - 61,28%; депозитами - 32,78%. Потребительские кредиты интересны 14,25% предпринимателей, ипотека и кредитные карты - 5,94% и 4,92% соответственно.

Модель позволила компании сделать прогнозы в отношении отдельных интересов предпринимателей. Среди них популярен каршеринг - 39,39%; такси - 27,83%, спорт - 35,25% (16,29% предположительно являются спортивными фанатами).

В поездках по стране (без городов) чаще всего предприниматели ездят в Московскую область. Топ - 10 выглядит так:

Московская область

Краснодарский край

Ленобласть

Тульская область

Калужская область

Татарстан

Ростовская область

Самарская область

Новосибирская область

Владимирская область

Если говорить о городах, можно заметить, что в Топ-10 оказались миллионники:

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Барнаул

Калининград

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Новосибирск

Волгоград

Воронеж

Ренкинг зарубежных поездок для предпринимателей:

Турция - 28,1%

Грузия - 10,9%

Белорусь - 10,77%

Среди других популярных направлений: Казахстан, Армения, ОАЭ, Финляндия, Польша, Литва, Германия.

пресс-релиз билайн бизнес

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