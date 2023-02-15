Аналитика: МегаФон проанализировал расходы абонентов на подарки - чаще всего сейчас дарят беспроводные наушники и умные колонки

MForum.ru
15.02.2023,
МегаФон провел исследование - на какие гаджеты чаще тратили средства абоненты перед 14-м февраля. В 2023 году смартфоны перестали быть самым популярным подарком, их место заняли беспроводные наушники и умные колонки.
Средний чек мужчин в 2023 году оказался незначительно ниже (на 5%), чем у женщин.
Продажи через интернет-магазин МегаФона в период перед 14 февраля выросли на 20%. На беспроводные наушники пришлось более половины покупок, при этом спрос сместился с Apple на более бюджетные модели Honor, JBL и Xiaomi, а модели Apple оказались на четвертом месте.
Умные колонки были вторым по популярности подарком. В основном покупали Яндекс.Станцию, мужчины предпочитали модели Макс и 2, женщины - Мини.
Умные часы - третья позиция в рейтинге популярных подарков. В лидерах оставались модели Apple Watch с долей в около 80% продаж.
Можно констатировать заметное изменение предпочтений покупателей - в тот же период 2022 года Топ-3 популярных изделий выглядел так: смартфоны, умные часы, ноутбуки. А еще в 2023 году гаджеты чаще стали покупать женщины - их доля среди покупателей выросла с 13% до 30%.
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теги: МегаФон операторская аналитика паттерны паттернов розница
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