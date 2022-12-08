Розница: В МТС провели анализ рынка гаджетов - смартфоны Apple сохраняют лидерство по выручке

08.12.2022, MForum.ru

МТС представила итоги анализа рынка гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 года смартфоны Apple лидируют в продажах в денежном выражении.

Говоря о трендах, следует выделить, прежде всего, смещение спроса с премиальных моделей на модели среднего ценового сегмента. В частности, в январе-ноябре позитивную динамику демонстрировали ценовые сегменты 20-30 тыр и 30-40 тыр. Продажи в этих категориях выросли на 6% и на 30% соответственно год к году.

Спрос на премиальные устройства в 2022 году снижался, на 57% для категории дороже 50 тыр. Снизился также интерес к бюджетным гаджетам - модели до 15 тыр стали покупать на 35% реже.

Итоговые оценки аналитиков МТС, в деньгах:

34% рынка - Apple

31% рынка - Samsung

24% рынка - Xiaomi

8% рынка - Realme

3% рынка - Tecno

Исходя из количества проданных устройств, топ-5 выглядит иначе:

Xiaomy (включая суббренд Poco) доминирует на рынке в 2022 году - их доля составила 33%.

Samsung - 19%

Realme - 14%

Apple - 10%

Tecno - 7%

Всего, по оценкам МТС, за 11 месяцев 2022 года было продано около 21 млн смартфонов на сумму 477 млрд рублей. Средняя цена купленного смартфона - 22 700 рублей, что на 3% ниже результатов 2021 года.

За рассматриваемый период продажи смартфонов в России снизились в количественном выражении на 19% и в денежном - на 22%.

Топ-10 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России за 11 месяцев 2022 года:

Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ

Apple iPhone 11 128 ГБ

Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ

Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ

Tecno Spark 8C 64 ГБ

Xiaomi Redmi 10C 128 ГБ

Apple iPhone 13 128 ГБ

Apple iPhone 12 128 ГБ

Xiaomi Redmi 9C 64 ГБ

пресс-релиз МТС

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