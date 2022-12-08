Розница: В МТС провели анализ рынка гаджетов - смартфоны Apple сохраняют лидерство по выручке

MForum.ru
08.12.2022,
МТС представила итоги анализа рынка гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 года смартфоны Apple лидируют в продажах в денежном выражении.
Говоря о трендах, следует выделить, прежде всего, смещение спроса с премиальных моделей на модели среднего ценового сегмента. В частности, в январе-ноябре позитивную динамику демонстрировали ценовые сегменты 20-30 тыр и 30-40 тыр. Продажи в этих категориях выросли на 6% и на 30% соответственно год к году.
Спрос на премиальные устройства в 2022 году снижался, на 57% для категории дороже 50 тыр. Снизился также интерес к бюджетным гаджетам - модели до 15 тыр стали покупать на 35% реже.
Итоговые оценки аналитиков МТС, в деньгах:
Исходя из количества проданных устройств, топ-5 выглядит иначе:
Всего, по оценкам МТС, за 11 месяцев 2022 года было продано около 21 млн смартфонов на сумму 477 млрд рублей. Средняя цена купленного смартфона - 22 700 рублей, что на 3% ниже результатов 2021 года.
За рассматриваемый период продажи смартфонов в России снизились в количественном выражении на 19% и в денежном - на 22%.
Топ-10 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России за 11 месяцев 2022 года:
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теги: розница МТС статистика операторская аналитика
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