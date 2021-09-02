Слухи: LeTV L5 – первый шаг к возвращению на рынок смартфонов

MForum.ru
02.09.2021,
В 2015-2016 годах компания LeTV начала активное продвижение своих устройств на рынке смартфонов, включая экспансию на рынки многих стран. Однако попытка вырасти слишком быстро ничем хорошим не закончилась, итогом стала процедура банкротства.
Однако, этот бренд не сгинул в небытие, продолжив работу по исходному направлению свой деятельности в качестве стримингового видеосервиса. Весной этого года представители компании заявили о планах вернуться на рынок смартфонов, а сейчас из TENAA пришла информация о смартфоне LeTV L5. По данным регулятора, новинка станет бюджетным 5G-решением с 6,52-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные – 2 Мп), 8 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч. Информации о модели процессор нет, только данные о том, что это 8 ядер 1,8 ГГц и есть поддержка 5G. Кроме того, версией ОС из коробки станет Android 9, что по меркам 2021 года довольно странно. Впрочем, будем надеяться, что обновление до актуальных версий все же будет.
© Антон Печеровый,
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