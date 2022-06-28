Анонсы: LeTV Y1 Pro появился в продаже за $75

28.06.2022, MForum.ru

В Китае начались продажи смартфона LeTV Y1 Pro. Новинка получила дизайн в стиле iPhone 12 и довольно низкую цену при достаточном объеме ОЗУ.

В активе LeTV Y1 Pro присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1560х720 точек, 4 Гб ОЗУ, 32/128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкость 4000 мАч. «Сердцем» новинки стал чипсет Unisoc Tiger T310 (12 нм, 3 ядра Cortex A55, 1,8 ГГц, 1 ядро Cortex A75, 2,0 ГГц). Тыловая камера сдвоенная (основной сенсор 8 Мп), 5 Мп фронтальная разместилась в характерной для iPhone «челке». Купить LeTV Y1 Pro с 32 Гб ОЗУ можно за $75, со 128 Гб памяти – за $105, а «топовый» вариант с 256 Гб встроенного хранилища оценен в $135.