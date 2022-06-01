Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально

MForum.ru

Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально

01.06.2022, MForum.ru

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После неудавшейся попытки экспансии на мобильный рынок, компания LeTV переключилась на более привычные направления деятельности. Однако, после долгой паузы, она снова начала пополнять свое мобильное портфолио. На этот раз речь идет о модели LeTV Y1 Pro.

Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально

Дизайн новинки навеян iPhone 13, но по спецификациям LeTV Y1 Pro представляет собой обычное низкобюджетное устройство. В его активе присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1560х720 точек), чипсет UniSoC T310, 4 Гб ОЗУ, 8 Мп тыловая камера, 5 Мп камера на передней панели и АКБ емкостью 4000 мАч с максимальной мощностью зарядки 10 Вт. Впрочем, цена LeTV Y1 Pro составляет всего 499 юаней за версию с 32 Гб встроенной памяти. За вариант с 128 Гб придется заплатить 699 юаней, а 256 Гб версия оценена в 899 юаней.

Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально

Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально

© Антон Печерорвый, MForum.ru , по информации www.smartprix.com

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