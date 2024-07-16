Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально

MForum.ru
16.07.2024,
Letv представила смартфон Letv S3 Pro. Напомню, предыдущая модель, Letv S2 Pro была выпущена в 2023 году. Причем, если S2 Pro дебютировал по цене 999 юаней, S3 Pro предлагается по сниженной цене в 699 юаней (~96 долларов США).
Оформление камеры Letv S2 Pro было аналогично дизайну камеры в линейке iPhone. S3 Pro продолжает эту традицию.
В технической части Letv S3 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом MediaTek Helio G95, 4/6 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и металлической средней рамкой, обеспечивающую долговечность.
Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп, фронтальная – 5 Мп. За автономность Letv S3 Pro отвечает аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. ОС из коробки – Android 13. Купить новинку можно в черном и белом цветах. Цены начинаются от отметки в 699 юаней.
© Антон Печеровый,
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