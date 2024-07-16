Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально

16.07.2024, MForum.ru

Letv представила смартфон Letv S3 Pro. Напомню, предыдущая модель, Letv S2 Pro была выпущена в 2023 году. Причем, если S2 Pro дебютировал по цене 999 юаней, S3 Pro предлагается по сниженной цене в 699 юаней (~96 долларов США).

Оформление камеры Letv S2 Pro было аналогично дизайну камеры в линейке iPhone. S3 Pro продолжает эту традицию. В технической части Letv S3 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом MediaTek Helio G95, 4/6 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и металлической средней рамкой, обеспечивающую долговечность. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп, фронтальная – 5 Мп. За автономность Letv S3 Pro отвечает аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. ОС из коробки – Android 13. Купить новинку можно в черном и белом цветах. Цены начинаются от отметки в 699 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Представлен LeTV S1 Pro в стиле iPhone 14 Pro / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro появился в продаже за $75 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: LeTV L5 – первый шаг к возвращению на рынок смартфонов / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: LeEco Le Max 2 и Le 2 официально появились на российском рынке / MForum.ru