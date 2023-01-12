Анонсы: Представлен LeTV S1 Pro в стиле iPhone 14 Pro

12.01.2023, MForum.ru

Компания LeTV официально объявила о начале приема предварительных заказов на смартфон LeTV S1 Pro. Внешне новинка очень похожа на iPhone 14 Pro, но ее цена заметно гуманнее - $130.

Диагональ экрана LeTV S1 Pro - 6,5 дюймов, разрешение 1600 х 720 пикселей. В пилюлеобразном вырезе экрана разместилась 5 Мп фронтальная камера, причем в программной части вырез фронтальной камеры мимикрирует под Dynamic Island смартфонов Apple. Внутри LeTV S1 Pro находятся чипсет у Unisoc Tiger T7510 (с поддержкой 5G), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Правда, максимальная мощность зарядки всего 10 Вт. Тыловая камера – 13 Мп, а остальные «камеры» - иммитация. Габаритные размеры LeTV S1 Pro - 164,5 х 75,6 х 9,5 мм, вес – 209,5 грамм. Цена новинки – 899 юаней. Купить аппарат можно в черном и синем цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации news.mydrivers.com

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