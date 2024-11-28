Оценки и прогнозы: Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Но скромному

MForum.ru

Оценки и прогнозы: Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Но скромному

28.11.2024, MForum.ru

Такой прогноз предлагают аналитики IDC. По их мнению, мировые продажи смартфонов вырастут на 6.2% в годовом исчислении в 2024 году до 1,24 млрд штук. Этот заметный рост сменил 2 года последовательного спада. Подпитывается этот рост отложенным спросом на обновление устройств.

 

 

В 2025 году и далее бурного роста аналитики не ожидают, прогнозируя среднегодовой рост в 2.6% в период 2023-2028. Факторы, которые обеспечат эти показатели:

🔸 рост проникновения смартфонов

🔸 удлинение циклов обновления

🔸 продолжение быстрого роста рынка подержанных телефонов

Хотя внедрение возможностей GenAI в смартфоны – это горячая тема и главный приоритет для многих поставщиков, пока что не стоит ожидать от этой технологии существенного влияния на спрос и стимулирования желания обновить свой аппарат.

Эта технология произведет революцию в пользовательском опыте в ближайшие годы. Но для этого потребуются немалые инвестиции для повышения осведомленности потребителей о возможностях GenAI в смартфоне до того, как встроенный GenAI достигнет уровня must have в сознании потребителей и заставит их отправиться в магазины за новой моделью смартфона. А пока что смартфоны с GenAI займут свое место среди флагманских смартфонов премиум-класса и будут постепенно осваивать более бюджетные категории аппаратов. Быстрый рост спроса на смартфоны с GenAI ожидается к 2028 году, когда доля таких смартфонов в продажах достигнет 70%.

Быстрый рост доли смартфонов под Android в продажах – на 7.6% гг, в основном в АТР, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и в Китае касается в основном бюджетных устройств. Именно он и сформировал прогнозируемый рост мировых продаж смартфонов на 6.2%. Сбыт устройств под iOS ожидается лишь на 0.4% в 2024 году. Несмотря на рекордные показатели на таком рынке как Индия, Apple сталкивается со сложностями на таких ключевых рынках как Китай, США и Европа. Но в 2025 году ожидается, что iOS покажет рост в 3.1%, опередив рост Android, который прогнозируется всего на уровне 1.7% в 2025 году.

Хотя новости о раскладушках часты в заголовках новостей, продажи этих устройств остаются невысокими. В 3q2024 продажи складных устройств снизилось на 7.4%, несмотря на то, что большинство ведущих вендоров выпустили новые модели. Тем не менее, этот сегмент покажет рост в 10.5% в 2024 году и сохранят двузначный рост до 2028 года с 5-летним среднегодовым темпом роста 15,9%. Однако темы роста замедляются, поскольку китайские поставщики (а именно они являются движущей силой этого сегмента) переориентируют фокус и инвестиции на смартфоны GenAI. Проблемы долговечности и отсутствие уникальных вариантов использования также сдерживают рост складных устройств.

по материалам IDC

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теги: оценки и прогнозы мировой рынок смартфонов IDC

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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