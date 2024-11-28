Оценки и прогнозы: Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Но скромному

MForum.ru
28.11.2024,
Такой прогноз предлагают аналитики IDC. По их мнению, мировые продажи смартфонов вырастут на 6.2% в годовом исчислении в 2024 году до 1,24 млрд штук. Этот заметный рост сменил 2 года последовательного спада. Подпитывается этот рост отложенным спросом на обновление устройств.
В 2025 году и далее бурного роста аналитики не ожидают, прогнозируя среднегодовой рост в 2.6% в период 2023-2028. Факторы, которые обеспечат эти показатели:
🔸 рост проникновения смартфонов
🔸 удлинение циклов обновления
🔸 продолжение быстрого роста рынка подержанных телефонов
Хотя внедрение возможностей GenAI в смартфоны – это горячая тема и главный приоритет для многих поставщиков, пока что не стоит ожидать от этой технологии существенного влияния на спрос и стимулирования желания обновить свой аппарат.
Эта технология произведет революцию в пользовательском опыте в ближайшие годы. Но для этого потребуются немалые инвестиции для повышения осведомленности потребителей о возможностях GenAI в смартфоне до того, как встроенный GenAI достигнет уровня must have в сознании потребителей и заставит их отправиться в магазины за новой моделью смартфона. А пока что смартфоны с GenAI займут свое место среди флагманских смартфонов премиум-класса и будут постепенно осваивать более бюджетные категории аппаратов. Быстрый рост спроса на смартфоны с GenAI ожидается к 2028 году, когда доля таких смартфонов в продажах достигнет 70%.
Быстрый рост доли смартфонов под Android в продажах – на 7.6% гг, в основном в АТР, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и в Китае касается в основном бюджетных устройств. Именно он и сформировал прогнозируемый рост мировых продаж смартфонов на 6.2%. Сбыт устройств под iOS ожидается лишь на 0.4% в 2024 году. Несмотря на рекордные показатели на таком рынке как Индия, Apple сталкивается со сложностями на таких ключевых рынках как Китай, США и Европа. Но в 2025 году ожидается, что iOS покажет рост в 3.1%, опередив рост Android, который прогнозируется всего на уровне 1.7% в 2025 году.
Хотя новости о раскладушках часты в заголовках новостей, продажи этих устройств остаются невысокими. В 3q2024 продажи складных устройств снизилось на 7.4%, несмотря на то, что большинство ведущих вендоров выпустили новые модели. Тем не менее, этот сегмент покажет рост в 10.5% в 2024 году и сохранят двузначный рост до 2028 года с 5-летним среднегодовым темпом роста 15,9%. Однако темы роста замедляются, поскольку китайские поставщики (а именно они являются движущей силой этого сегмента) переориентируют фокус и инвестиции на смартфоны GenAI. Проблемы долговечности и отсутствие уникальных вариантов использования также сдерживают рост складных устройств.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: оценки и прогнозы мировой рынок смартфонов IDC
--
Публикации по теме:
15.04. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вновь уступила 1-е место Samsung по объемам поставок смартфонов в мире / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru
25.03. [Новости компаний] Рынок смартфонов: В МТС отмечают рекордные продажи смартфонов в России в 1q2024 / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Розница: По данным МТС, в России стали чаще покупать флагманские смартфоны / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru