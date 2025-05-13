Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

13.05.2025, MForum.ru

Sony возвращается на рынок смартфонов, представив Xperia 1 VII. Новинка оценена в 1499 евро и может похвастаться чипом Snapdragon 8 Elite, более ярким дисплеем, улучшенными камерами, а также аудиокомпонентами серии Walkman.

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

Замена Snapdragon 8 Gen 3 на Snapdragon 8 Elite обеспечивает 40%-ный прирост производительности ЦП, ГП и НПУ (относительно Xperia 1 VI). Объем ОЗУ – 12 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Емкость АКБ остается прежней – 5000 мАч, но производитель обещает до двух дней автономности за счет более энергоэффективного 3 нм чипа.

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

6,5-дюймовый дисплей FHD+ LTPO OLED сохранил соотношение сторон 19,5:9 и частоту обновления 120 Гц, но стал на 20% ярче и умнее благодаря датчику освещенности, регулирующему цветовую температуру. Это панель Bravia OLED, почти идентичная панели предшественника.

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

Улучшения камеры являются изюминкой Sony Xperia 1 VII. 48-мегапиксельная сверхширокоугольная (1/1,56 дюйма, в 2,1 раза больше, чем 1/2,5 дюйма VI) также выполняет функцию макрообъектива, предлагая более четкие 16-миллиметровые снимки. 48-мегапиксельная основная матрица Exmor T поддерживает собственные фокусные расстояния 24 мм или 48 мм для универсальной фотографии. Телеобъектив 85–170 мм, неизменный по сравнению с VI, сохраняет зум 3,5–7,1x.

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

Также отметим использование в Sony Xperia 1 VII компонентов серии Walkman, за счет чего производитель обещает улучшить звук проводных наушников через разъем 3,5 мм (хотя Sony не вдается в детали, за счет чего это достигается).

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

В программной части речь идет об Android 15, 4 годах обновлений ОС и 6 годах обновлений безопасности. Купить Sony Xperia 1 VII можно будет в черном, зеленом и фиолетовом цветах.

Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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