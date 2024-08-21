Развитие сетей: Dmtel поставила Билайн на первое место по качеству сетей связи в Московской области

21.08.2024, MForum.ru

Исследование производилось «по классике», методом драйв-теста, объезда федеральных и региональных дорог в области с комплектом радиооборудования, которое позволяет фиксировать качество покрытия в каждой точке маршрута. Обследование продолжалось с 19 июня по 10 июля 2024 года. Протяженность маршрута (см. картинку) составила 4502 км.

Для измерений и тестов использовались тестовые устройства на основе самых современных моделей типовых абонентских телефонов в составе программно-аппаратного комплекса Nemo Invex II производства компании Keysight Technologies (на фото). Контроль характеристик качества услуг связи выполнен с помощью смартфонов Sony Xperia 1 III.

Тестовые устройства обеспечивают корректные результаты с учетом всех современных технологий и функций (включая DC-HSPA, LTE, LTE 2CC/3CC/4CC/5CC, VoLTE, MIMO 2x2, MIMO 4x4), реализованных в сети каждого оператора в период проведения работ. В процессе исследования тестовые телефоны находились в режиме свободного выбора технологии 2G, 3G или 4G.

Интегральный результат исследования представлен на картинке – во всех трех категориях, то есть по части покрытия, качества услуг мобильного интернета и качества голоса, на первом месте находится Билайн.

По части радиопокрытия – на втором месте оказался МегаФон, третье место, с совсем небольшим отрывом от МТС, Tele2.

По части мобильного интернета – на втором месте МТС, на третьем – Tele2, худшие показатели – у МегаФон.

По части голоса – второе место у Tele2, третье – у МТС, худшие показатели – у МегаФон.

Билайн | Московская область

Билайн занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильной связи в Московской области. Важно отметить, что Билайн обеспечивает наиболее полный охват радиопокрытием в сети LTE автомобильных дорог и произвольно выбранных садовых товариществ на маршруте драйв-теста и занимает первую позицию рейтинга оценок радиопокрытия.

По качеству голосовой связи Билайн демонстрирует наибольшие оценки как для традиционных соединений, так и для соединений на основе приложения WhatsApp. В частности, в сети Билайна преобладает высокое качество речи, соответствующее оценкам «хорошо» и «отлично» по шкале MOS, независимо от типа соединения. Кроме того, Билайн заметно опережает конкурентов по скорости установления голосового соединения каждого типа.

По характеристикам доступности и надежности голосовой связи обоих типов соединений Билайн уступает только Теле2, что не приводит к снижению интегральной оценки и позволяет сохранить первую позицию в рейтинге оценок качества голосовой связи.

По совокупности оценок качества сервисов мобильного интернета Билайн занимает первую позицию и опережает конкурентов. Оценка качества сервиса HTTP UL в сети Билайна на 15 баллов выше, чем в сети ближайшего соперника МТС. Отставание Билайна от Теле2 на три балла и от МегаФона на один балл по качеству сервиса HTTP DL, а также отставание от МТС на три балла по качеству сервиса WEB Browsing не приводит к снижению интегральной оценки.

Билайн демонстрирует высокие скорости загрузки данных сервиса HTTP DL, практически не уступая МегаФону.

По скоростным характеристикам сервиса HTTP UL Билайн существенно опережает конкурентов. Высокие скорости обмена данными с ресурсами мобильного интернета как при загрузке контента в абонентское устройство, так и при передаче данных в интернет заметно повышают относительную позицию Билайна в рейтинге.

По характеристикам успешности всех тестируемых сервисов мобильного интернета Билайн уступает только Теле2, что не оказывает существенного влияния на интегральную оценку качества услуг передачи данных.

Заметное опережение конкурентов по качеству сервиса HTTP UL, с учетом высоких оценок качества сервисов HTTP DL и WEB Browsing, поднимает общую интегральную оценку качества услуг мобильного интернета в сети Билайна на первую позицию.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (Билайн):

«В этом году мы завершили большой проект по развитию сети в Московской области, чтобы предоставлять нашим клиентам отличный сервис. Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным летним нагрузкам, чтобы наши клиенты не беспокоились о качестве связи, отправляясь за город. Благодаря развитию сети и перераспределению частотного ресурса из 3G в 4G в Московской области нам удалось значительно увеличить доступность 4G даже в удаленных населенных пунктах. Именно доступности сети мы уделяем особое внимание, так как клиентам важно оставаться на связи и иметь возможность пользоваться привычными сервисами. Кроме этого, мы обеспечиваем надежное покрытие на основных федеральных и региональных дорогах, связывающих столицу с областью».

Tele2 | Московская область

Теле 2 следует за Билайном и находится на второй позиции в рейтинге.

В сети Теле2 оценки качества голосовой связи ниже, чем в сети Билайна и соответствуют второй позиции, как для традиционных соединений CS/VoLTE, так и для соединений на основе приложения WhatsApp,

По характеристикам доступности и надежности голосовой связи каждого типа соединений Теле2 демонстрирует наилучшие результаты и опережает конкурентов.

По совокупности характеристик качества речи традиционных соединений CS/VoLTE Теле2 уступает конкурентам. В частности, в сети Теле2 отсутствуют оценки «отлично» качества речи. Для голосовых соединений на основе WhatsApp Теле2 в целом практически не уступает Билайну по качеству речи.

По скорости установления соединений каждого типа Теле2 заметно уступает Билайну, что приводит к снижению интегральной оценки и смещению Теле2 на вторую позицию рейтинга оценок качества голосовой связи.

По совокупности оценок качества сервисов мобильного интернета Теле2 находится на третьей позиции.

В частности, Теле2 уступает конкурентам в целом по скоростным характеристикам сервисов HTTP UL и HTTP DL. Оценки качества сервисов HTTP UL и WEB Browsing в сети Теле2 соответствуют третьей позиции.

При этом, в сети Теле2 отмечена наилучшая интегральная оценка качества сервиса HTTP DL. Кроме того, по характеристикам успешности всех тестируемых сервисов мобильного интернета Теле2 опережает конкурентов.

В результате, несмотря на относительное снижение интегральной оценки качества мобильного интернета, Теле2 занимает вторую позицию в итоговом рейтинге.

В части радиопокрытия в сети LTE Теле2 находится на третьей позиции, отставая на восемь баллов от МегаФона.

МТС | Московская область

МТС занимает третью позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильной связи.

В сети МТС оценки качества голосовой связи ниже, чем в сетях Билайна и Теле2 и соответствуют третьей позиции.

По совокупности характеристик, отражающих качество как традиционных голосовых соединений CS/VoLTE, так и соединений на основе приложения WhatsApp МТС уступает Билайну и Теле2.

МТС незначительно уступает Билайну в части высоких скоростей сервисов HTTP DL и HTTP UL. Оценка качества сервиса HTTP UL в сети МТС соответствуют второй позиции. По качеству сервиса HTTP DL МТС уступает конкурентам. При этом, в сети МТС отмечена наилучшая интегральная оценка качества сервиса WEB Browsing.

Оценка качества сервиса HTTP DL в сети МТС соответствует четвертой позиции. При этом отставание от Билайна составляет шесть баллов. Основной вклад в снижение итоговой интегральной оценки в сети МТС вносит отставание по качеству сервисов HTTP DL и HTTP UL. По совокупности оценок качества сервисов передачи данных МТС уступает Билайну, но опережает Теле2 и МегаФон.

В результате по качеству мобильного интернета МТС находится на второй позиции, что не приводит к существенному увеличению общей оценки качества услуг мобильной связи.

В части радиопокрытия в сети LTE МТС занимает четвертую позицию, отставая от Теле2 всего на 2 балла.

МегаФон | Московская область

МегаФон занимает четвертую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильной связи.

В сети МегаФона оценки качества голосовой связи как для традиционных соединений, так и для соединений на основе WhatsApp соответствуют четвертой позиции.

МегаФон демонстрирует самые высокие скорости загрузки данных сервиса HTTP DL, незначительно опережая Билайн. По скоростным характеристикам сервиса HTTP UL МегаФон уступает Билайну и МТС и опережает Теле2. По качеству сервиса HTTP DL МегаФон занимает вторую позицию. При этом наименьшие оценки качества сервисов HTTP UL и WEB Browsing отмечены в сети МегаФона.

В результате по совокупности оценок качества сервисов мобильного интернета МегаФон уступает конкурентам и находится на четвертой позиции.

В части радиопокрытия в сети LTE МегаФон заметно уступает Билайну и занимает 2-ю позицию.

Dmtel проделана большая работа, уже не в первый раз. Интересующиеся методикой могут ознакомиться с полным текстом исследования, описанием использованной методике в приложенном документе (в телеграм-канале @abloudrealtime).

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теги: тесты драйв-тесты Московская область dmtel

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