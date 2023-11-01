Связь в метро: Интернет в Московском метро - МегаФон и ВымпелКом делят место лидера

MForum.ru
01.11.2023,
Такие результаты получили в ходе драйв-теста в TelecomDaily. Средняя скорость интернет-доступа в перегонах московской подземки составила 86 Мбит/с (DL). Это на 16% выше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 74 Мбит/с (DL). Можно констатировать, что операторы продолжали улучшать качество услуги в метро, несмотря на сложности с получением нового оборудования.
И все же 4G/LTE "не резиновый", на станциях средняя скорость загрузки уже начала снижаться - 135 Мбит/с вместо 142 Мбит/с в конце 2022 года. Нужно запускать 5G, чтобы улучшить ситуацию.
По скорости в туннелях вот уже 3-й год подряд лидирует ВымпелКом (билайн), как по DL, так и по UL, услуга этого оператора демонстрирует и лучшую непрерывность. А вот на станциях по показателю "скорость скачивания" лидирует МегаФон.
При этом, вырос разрыв в качестве услуг между операторами - от 30 Мбит/с у Tele2 до 125 Мбит/с у билайн, если говорить о средних скоростях. Непрерывность интернет-соединения в TelecomDaily оценили в 95,3%, что также говорит о приросте относительно 88% годом ранее.
Средние скорости в перегонах (в скобках данные в ноябре 2022):
🟡 билайн - 125,2 Мбит/с (100 Мбит/с);
🟢 МегаФон - 123,8 Мбит/с (>90 Мбит/с);
🔴 МТС - 103,5 Мбит/с (>90 Мбит/с);
🔵 МаксимаТелеком - 47.7 Мбит/с (58,2 Мбит/с);
⚫️ Tele2 - 29,7 Мбит/с (31,7 Мбит/с)
Средние скорости в перегонах от абонента (UL):
🔵 МаксимаТелеком - 53,7 Мбит/с (57,6 Мбит/с);
🟡 билайн - 28,5 Мбит/с (32,7 Мбит/с);
🟢 МегаФон - 24,5 Мбит/c (18,3 Мбит/с),
🔴 МТС — 21,2 Мбит/c (13 Мбит/с)
⚫️ Tele2 — 7,9 Мбит/c (7,5 Мбит/с)
Непрерывность предоставления услуги:
🟡 билайн - 97,9%
🔵 МаксимаТелеком - 97,2%
🟢 МегаФон - 96,2%
🔴 МТС - 94,3%
⚫️ Tele2 - 90,9%
Скорость на станциях DL:
🟢 МегаФон - 184 (годом ранее - 153,2)
🟡 билайн - 161 (207)
🔴 МТС - 142 (152,1)
⚫️ Tele2 - 53 (55,5)
Скорость на станциях, UL:
🟡 билайн - 39,3
🟢 МегаФон - 37,5
🔴 МТС - 36,1
⚫️ Tele2 - 12,4
Какие выводы можно сделать из цифр? Сформировались очевидные лидеры и очевидный аутсайдер. Операторы сотовой связи провели и продолжают проводить большую работу, восстановив высокое качество услуг сотовой связи в московской подземки после периода, когда руководство метро занимало неконструктивную позицию в отношении сотовиков.
Возможно кто-то считает полезной услугу бесплатного Wi-Fi в московском метро, как по мне, так услуг операторов сотовой связи более, чем достаточно для того, чтобы надежно оставаться на связи в московской подземке.
Высокие результаты ВымпелКом частично объясняются, вероятно тем, что этому оператору приходится обслуживать при примерно том же частотно-железячном ресурсе меньше абонентов, чем МТС и МегаФон. Впрочем, абонентам это мало интересно - для них важнее доступные скорости.
Общий вывод - операторы молодцы. Несмотря на известные сложности, они показали хорошие итоги развития своих сетей в метро. Но снижение скоростей на станциях намекает - пора, пора запускать сети 5G!
Стоит обратить внимание на заметную разницу в результатах замеров, проведенных DailyTelecom и DMTEL (в июле 2023) - после их сравнения неизбежно возникает вопрос о доверии к результатам.
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теги: драйв-тесты качество связи связь в метро
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