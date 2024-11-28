Связь в метро: В московском метро начали падать скорости мобильного интернета

28.11.2024, MForum.ru

Драйв-тест, в очередной раз проведенный Telecom Daily в московской подземке, выявил интересные изменения за год, прошедший с прошлого теста.

📌 Во-первых, начала снижаться скорость, доступная абонентам. Впервые за несколько последних лет. Скорости, стоит отметить, приличные – в среднем 85.5 Мбит/c в DL-направлении. Но годом ранее этот показатель достигал 95.6 Мбит/c, то есть падение значительное, на 10.6%. Сократились и скорости в направлении «вверх» - с 20,5 Мбит/с до 19,5 Мбит/с (-5% гг).

Это свидетельствует как о том, что операторы в целом завершили работы по модернизации сети, так и о том, что потребление трафика в метро растет. И если в скором времени не пустить в дело новые частотные «слои», а лучше – новые частоты и 5G, то скорости будут падать и дальше.

Не буду говорить, что таких запусков нужно оборудование, частоты и деньги (которые сейчас успешно уходят из карманов операторов на всякое другое, вплоть до штрафов ФАС или на оплату пользования частотами). Вопрос с новыми частотами - это опять вопрос к государству. Открытый.

📌 Второй интересный вывод исследования – изменилась связность покрытия в метро Москвы. Причем здесь выявлена разная направленность в трендах. По данным Telecom Daily, у Билайн этот показатель вырос и достиг 100%, а у других операторов связность, напротив, снизилась относительно 2023 года и находится примерно на уровне 92%.

Учитывая, что в наше время сотовая связь нужна не только для развлечений, но и по работе, - разница существенная. Получается, что абонент Билайна может, например, «висеть» на конференц-вызове все время перемещения по метро, не опасаясь, что будет раздражать коллег и начальство своими пропаданиями с виртуальной встречи. Или, если не про работу, то смотреть кино без замираний.

Исследование в этом году проводилось с фокусом на скорость передачи данных в тоннелях. Лидером Telecom Daily называет Билайн, близкие показатели – у МегаФон.

По средней скорости в DL-направлении Билайн показал 109 Мбит/с (125,2 Мбит/с в 2023 году), МегаФон — 106,2 Мбит/с (123,8 Мбит/с), МТС — 94,1 Мбит/с (103,5 Мбит/с), Tele2 — 32,7 Мбит/с (29,7 Мбит/с).

В направлении от абонента: Билайн — 26,2 Мбит/с (28,5 Мбит/с), МегаФон — 23,6 Мбит/с (24,5 Мбит/с), МТС — 21,2 Мбит/с (21 Мбит/с), Tele2 — 7,1 Мбит/с (7,9 Мбит/с).

Как эти результаты комментируют в Билайн

"Таких результатов удалось достичь за счет строительства новых базовых станций и модернизации сети. Билайн также реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью». С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний", - объясняет пресс-релиз компании.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Москвичи уже привыкли, что связь отлично ловит даже под землей, в метро. Скорости достигают такого уровня, когда любой, даже самый тяжелый видеоролик, загружается на телефон в высоком качестве за считанные секунды. Но чтобы клиенты были довольны своим оператором, важна еще и стабильность сигнала, возможность оставаться на связи по ходу движения и не переживать, что связь оборвется. Мы гордимся тем, что смогли создать бесшовное покрытие во всем метро: от входа в подземный переход, на эскалаторах, на станциях и, конечно, в тоннелях. И мы будем продолжать совершенствовать этот опыт вместе с развитием метрополитена, обеспечивая надежной связью наших клиентов».

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теги: драйв-тесты связь в метро

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