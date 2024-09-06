Связь в метро: T2 подготовилась к открытию Троицкой линии метро в Москве

06.09.2024, MForum.ru

T2 (ранее Tele2) сообщает о завершении развертывания решений мобильной сотовой связи на 4-х станциях Троицкой линии московского метро, которую готовят к открытию. Пассажиры станций Новаторская, Университет Дружбы народов, Генерала Тюленева, Тютчевская с момента открытия линии смогут пользоваться услугами сотовой связи на базе сетей 3G/4G оператора, как на платформах, так и в перегонах.

Открытие станции Потапово Сокольнической линии и строительство сети на Троицкой ветке (изумрудной) стали важным этапом для строительства сети T2 в Московском метро.

T2 еще на этапе строительства развернула в метро необходимое оборудование – радио, системные модули, климатические шкафы и другие элементы сетевой инфраструктуры. Для связи на станциях построены слои LTE2100, LTE2600 и UMTS2100, в тоннелях работают слои LTE800, LTE2100 и UMTS2100.

Работы на новой ветке начались в июне 2024, полностью развертывание оборудование завершилось в августе. Драйв-тест в начале сентября показал, что сеть обеспечивает стабильное и связное покрытие 3G/4G на станциях, эскалаторах, в вестибюлях и тоннелях.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»:

«Буквально вчера состоялось открытие «Потапово», и мы обеспечили первым пассажирам замыкающей красную линию станции качественную голосовую связь и интернет. Однако строительство метрополитена не стоит на месте, и со дня на день мы ожидаем открытие целой ветки. Беспрерывность связи в Москве и, в частности, в подземке является нашим приоритетом, поэтому Троицкая линия также будет обеспечена связью».

Безусловно правильным является подход, когда новые станции метро запускаются в работу уже полностью обеспеченными покрытием сетей сотовой связи. Это требует от операторов сотовой связи немало усилий, но, главное - операторам мобильной сотовой связи более не чинят препятствий в московском метро, как было еще несколько лет тому назад. Что и позволяет им делать свою работу надлежащим образом.

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А вот и фотографии с одного из сайтов сети T2, расположенного у станции метро Новаторская, любезно предоставленные пресс-службой оператора.

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теги: t2 связь в метро tele2 Москва

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