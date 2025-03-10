Развитие сетей: МТС в Москве - БКЛ московского метро лидирует по росту объемов передачи данных

10.03.2025, MForum.ru

МТС проанализировала динамику потребления мобильного ШПД в Московском метро в 2024 году. Лидером по приросту трафика передачи данных стала Большая кольцевая линия (БКЛ), открытая в марте 2023 года. В 2024 году объем данных в сети МТС вырос на 27% год к году, что выше темпов роста трафика в среднем по всему московскому метрополитену.

На БКЛ абоненты МТС качают в среднем по 170 ТБ в неделю.

Такой трафик объясняется прежде всего популярностью БКЛ - во-первых, это самая протяженная в мире кольцевая линия метро с двунаправленным движением, а во-вторых она уже стала одной из самых востребованных линий в московском метро.

В целом, в 2024 году количество абонентов МТС в московском метро выросло на 7%. Основной прирост дали пассажиры, прибывшие в Москву из-за рубежа. По 11% зарубежных гостей пришлось на Беларусь и КНР, 9% - на Казахстан, 8% - на ОАЭ, 6% - из Узбекистана.

Количество клиентов МТС из регионов России выросло на 15%. Чаще всего связью в метро пользовались жители Петербурга (8% от всех гостей из российских регионов), Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода (по 4%), Владимира и Казани (по 3%).

В 2024 году МТС провела работы по расширению пропускной способности сети в Московском метро, было улучшено покрытие в тоннелях. Основная программа модернизации была завершена в 2023 году.

Топ-5 станций московского метро по объему LTE-трафика в 2024 году:

«Курская» Арбатско-Покровской линии

«Тверская» Замоскворецкой линии

«Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий

«Арбатская» Арбатско-Покровской линии

«Курская» Кольцевой линии

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теги: МТС связь в метро развитие сетей

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