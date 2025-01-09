Связь в метро: В декабре МТС начала предоставлять услуги мобильной связи и интернета на 3-х новых станциях московского метро

MForum.ru
09.01.2025,
Речь идет о станциях второго участка Троицкой линии Московского метрополитена - Корниловской, Новомосковской, Коммунарке. По данным оператора на 29 декабря 2024 года покрытие обеспечено не только на станциях, но и в тоннелях. Сообщается, что за счет использования многодиапазонных БС и щелевого излучающего кабеля в перегонах максимальная скорость доступа достигает на платформах 300 Мбит/с, а в тоннелях - 250 Мбит/с.
«Новый участок Троицкой линии улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч пассажиров ежедневно. Одновременно со строительством станций мы организуем современную телеком-инфраструктуру. Благодаря нашей работе пассажиры могут пользоваться мобильной связью и интернетом на новых станциях метро сразу с момента их запуска», – отметил вице-президент - директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.
В сентябре 2024 года МТС запустила мобильную связь и интернет на станциях первого участка Троицкой линии - Новаторской, Университет Дружбы Народов, Генерала Тюленева и Тютчевской. Как, впрочем, и все операторы Б4.
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теги: МТС связь в метро Москва
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