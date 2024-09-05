Связь в метро: МегаФон обеспечил связь на станции Потапово - новой станции московского метро

MForum.ru
05.09.2024,
Как сообщает МегаФон, с первого дня работы вновь открытой станции - Потапово, пассажирам доступны скорости мобильного интернета до 300 Мбит/с. В основе связи во всем Московском метро – высокочастотный излучающий кабель, проложенный по всему метрополитену. Это обеспечивает высокое качество в тоннелях метро.
Телеком-оборудование на новой станции метро поддерживает связь по технологии 2G, 3G и LTE (в ряде диапазонов). Высокие скорости обеспечиваются в том числе за счет поддержки MIMO 2x2 и агрегации частот.
«Открытие “Потапово” значительно улучшит транспортные условия более 200 тысяч жителей района Коммунарка и соседних с ней районов. Мы учитываем важность развития подземной инфраструктуры города, поэтому запускаем сеть одновременно со сдачей новой станции, чтобы пассажиры сразу могли ощутить удобство современных технологий и комфорт не только в инженерных решениях метрополитена, но в мобильной связи», — добавил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
«Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря этому горожане всегда могут пользоваться телефоном в вестибюлях, на эскалаторах, платформах и в вагонах», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Потапово» стала первой отапливаемой наземной станцией столичного метро и южной конечной станцией Сокольнической линии, которая за последние годы выросла с 19 до 27 станций. «Потапово» находится неподалеку от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, вблизи пересечения с улицей Александры Монаховой. Название выбрали жители столицы — в голосовании участвовали более 193 тысяч человек. Движение на станции открыл мэр столицы Сергей Собянин 5 сентября.
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теги: МегаФон развитие сетей связь в метро Москва
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