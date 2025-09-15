Связь в метро: За год средний трафик абонентов МТС на Троицкой линии метро в Москве вырос в 2 раза

MForum.ru

Связь в метро: За год средний трафик абонентов МТС на Троицкой линии метро в Москве вырос в 2 раза

15.09.2025, MForum.ru

Первые станции Троицкой линии открыли 7 сентября 2024 года. С запуском в конце декабря 2024 года еще трех станций ветки, ведущей в Новую Москву, потребление интернет-трафика пассажирами выросло в январе 2025 года на треть, а в летние месяцы - вдвое по сравнению с октябрем 2024 года.

Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март, когда абоненты МТС скачали в пути свыше 32 терабайт (ТБ).

К сожалению, абсолютную цифру среднего потребления МТС не приводит.

Самыми «качающими» станциями на темно-зеленой линии столичного метро являются «Университет дружбы народов» и «Новаторская», на каждой из которых объем передаваемых данных в месяц составлял этим летом свыше 10 ТБ, а весной – более 11 ТБ. Наименьшие объемы трафика на первом участке линии – в 2,7 раза меньше - пришлись на станцию «Тютчевская». В минувшие выходные ко Дню города Московский метрополитен открыл новые станции Троицкой линии - «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

В 2024 году МТС расширила пропускную способность сети связи в Московском метрополитене, улучшив покрытие в тоннелях. Основную программу по масштабной модернизации собственной телеком-инфраструктуры компания завершила в 2023 году.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах – излучающий высокочастотный кабель. Максимальная скорость доступа в интернет на станциях по данным компании достигает 300 Мбит/с, в тоннелях – 250 Мбит/с.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: связь в метро МТС Москва

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Москве - БКЛ московского метро лидирует по росту объемов передачи данных / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Развитие сетей: Абоненты МегаФон показали рекордное потребление мобильного трафика в московском метро в новогодние праздники / MForum.ru

09.01. [Новости компаний] Связь в метро: В декабре МТС начала предоставлять услуги мобильной связи и интернета на 3-х новых станциях московского метро / MForum.ru

28.11. [Новости компаний] Связь в метро: В московском метро начали падать скорости мобильного интернета / MForum.ru

06.09. [Новости компаний] Связь в метро: T2 подготовилась к открытию Троицкой линии метро в Москве / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: