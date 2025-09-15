Связь в метро: За год средний трафик абонентов МТС на Троицкой линии метро в Москве вырос в 2 раза

15.09.2025, MForum.ru

Первые станции Троицкой линии открыли 7 сентября 2024 года. С запуском в конце декабря 2024 года еще трех станций ветки, ведущей в Новую Москву, потребление интернет-трафика пассажирами выросло в январе 2025 года на треть, а в летние месяцы - вдвое по сравнению с октябрем 2024 года.

Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март, когда абоненты МТС скачали в пути свыше 32 терабайт (ТБ).

К сожалению, абсолютную цифру среднего потребления МТС не приводит.

Самыми «качающими» станциями на темно-зеленой линии столичного метро являются «Университет дружбы народов» и «Новаторская», на каждой из которых объем передаваемых данных в месяц составлял этим летом свыше 10 ТБ, а весной – более 11 ТБ. Наименьшие объемы трафика на первом участке линии – в 2,7 раза меньше - пришлись на станцию «Тютчевская». В минувшие выходные ко Дню города Московский метрополитен открыл новые станции Троицкой линии - «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

В 2024 году МТС расширила пропускную способность сети связи в Московском метрополитене, улучшив покрытие в тоннелях. Основную программу по масштабной модернизации собственной телеком-инфраструктуры компания завершила в 2023 году.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах – излучающий высокочастотный кабель. Максимальная скорость доступа в интернет на станциях по данным компании достигает 300 Мбит/с, в тоннелях – 250 Мбит/с.

