Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы

Компания Lava пополнила модельный ряд в Индии новым бюджетным смарфоном. Компания незаметно вывела на рынок Lava Shark 2 - недорогое устройство, в котором есть только самое необходимое. Новинка будет продаваться только в оффлайн-рознице.

Lava Shark 2 оснащен 6,75-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, однако разрешение экрана по-прежнему лишь HD+. В вырезе экрана размещена 8 Мп камера для сэлфи. Основа тыловой камеры – сенсор разрешением 50 Мп.

В основе Lava Shark 2 лежит чипсет Unisoc T7250 (по словам Lava, может набрать более 375 000 баллов на AnTuTu). Новинка оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также поддержкой дополнительных 4 ГБ виртуальной оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, то Lava Shark 2 работает под управлением чистой версии Android 15, без рекламы и вредоносных программ.

В Shark 2 используется аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Также упомянем защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 и глянцевую заднюю панель.

Lava Shark 2 доступен в розничных магазинах по всей Индии в оттенках Aurora Gold и Eclipse Gray. Стоимость модели на 4 ГБ + 64 ГБ составляет 7500 рупий, но есть мгновенная банковская скидка в размере 750 рупий, в результате чего действующая цена снижается до 6750 рупий.