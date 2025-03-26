Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч

26.03.2025, MForum.ru

Lava Mobiles представила в Индии смартфон Lava Shark. Новинка представляет собой устройство начального уровня с 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также 50 Мп основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Lava Shark базируется на чипсете Unisoc T606, оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. В программной части новинка работает под управлением Android 14. Также присутствует дактилоскопический сенсор на боковой грани.

Lava Shark в цветах Titanium Gold и Stealth Black можно приобрести за 6999 индийских рупий (82 доллара США). Устройство поступит в продажу в розничных магазинах Lava в конце текущего месяца.