Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц

MForum.ru
28.11.2024,
В феврале компания Lava представила модель Yuva 3, теперь бренд анонсировал модель Yuva 4 в качестве ее преемника. Lava Yuva 4 поставляется с SoC Unisoc T606, 4 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ памяти и Android 14.
Yuva 4 оснащен 6,56-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Для фотосъемки предазначена 8-мегапиксельная селфи-камера спереди и 50-мегапиксельная камера сзади.
Lava Yuva 4 также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Смартфон доступен в глянцевом белом, глянцевом фиолетовом и глянцевом черном цветах с двумя вариантами памяти — 4 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ. Lava также предлагает бесплатное обслуживание на дому с Yuva 4.
Цена Lava Yuva 4 составляет 6999 индийских рупий (85 долл. США/80 евро), и он будет продаваться в розничных магазинах Lava в Индии.
© Антон Печеровый,
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