Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2

MForum.ru
06.05.2025,
Lava представила свой новейший смартфон Yuva Star 2, оснащенный экраном 6,55 дюйма и двумя камерами. Новинка уже поступила в продажу в офлайн-магазинах по всей Индии по цене всего 6499 индийских рупий, что составляет не более 80 долларов США.
Yuva Star 2 оснащен ЖК-дисплеем разрешением HD+ с 5-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе экрана. Основная камера на задней панели получила 13 МП сенсор. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 10 Вт.
Чипсет — Unisoc (модель чипа не уточняется) работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Операционная система — Android 14 Go. Также активе Yuva Star 2 два слота SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио и боковой сканер отпечатков пальцев.
По словам Сумита Сингха, руководителя отдела продуктов компании Lava, этот телефон «идеален» для пользователей, вступающих в мир смартфонов, с его «утонченным дизайном, надежной производительностью и удобными функциями».
© Антон Печеровый,
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