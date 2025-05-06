Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2

06.05.2025, MForum.ru

Lava представила свой новейший смартфон Yuva Star 2, оснащенный экраном 6,55 дюйма и двумя камерами. Новинка уже поступила в продажу в офлайн-магазинах по всей Индии по цене всего 6499 индийских рупий, что составляет не более 80 долларов США.

Yuva Star 2 оснащен ЖК-дисплеем разрешением HD+ с 5-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе экрана. Основная камера на задней панели получила 13 МП сенсор. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 10 Вт.

Чипсет — Unisoc (модель чипа не уточняется) работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Операционная система — Android 14 Go. Также активе Yuva Star 2 два слота SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио и боковой сканер отпечатков пальцев.

По словам Сумита Сингха, руководителя отдела продуктов компании Lava, этот телефон «идеален» для пользователей, вступающих в мир смартфонов, с его «утонченным дизайном, надежной производительностью и удобными функциями».