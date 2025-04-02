Анонсы: Lava Bold 5G за 11 рупий представлен официально

MForum.ru
02.04.2025,
На Amazon появилась страница смартфона Lava Bold 5G, раскрывающая дизайн, полные характеристики и цену устройства.
Lava Bold 5G будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями. Разрешение экрана FHD+, частота обновления 120 Гц. Основа аппаратной платформы Bold 5G – чипсет Dimensity 6300, дополненный 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ (+ до 8 ГБ виртуальной ОЗУ) и 64 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
На задней панели Lava Bold 5G разместился основной сенсор тыловой камера разрешением 64 Мп, неназванный вспомогательный сенсор, а также светодиодная вспышка. Для селфи предназначена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
В программной части смартфон будет работать на базе Android 14, предлагая практически стандартный интерфейс. В плане поддержки ожидается обновление ОС до Android 15 и два года обновлений безопасности. Из прочего отметим сканер отпечатков пальцев на экране и сертификацию согласно рейтингу IP64.
Lava Bold 5G поступит в продажу в Индии 8 апреля по специальной стартовой цене 10 999 рупий в цвете Sapphire Blue и конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ. Также будет доступна конфигурация 6 ГБ + 128 ГБ.
© Антон Печеровый,
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