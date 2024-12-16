Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India

MForum.ru
16.12.2024,
Amazon India раскрыла характеристики Lava O3 Pro. Устройство представляет собой переименованный Lava Yuva 4 с идентичными характеристиками и дизайном.
Как и Yuva 4, O3 Pro построен на основе 6,56-дюймового IPS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.
На задней панели O3 Pro находится 50-мегапиксельная основная камера вместе с двумя неуказанными вспомогательными датчиками. Телефон базируется на чипсете Unisoc T606 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти, последняя расширяется с помощью слота для карт microSD.
Программное обеспечение новинки включает в себя Android 14, а аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью лишь 10 Вт.
Lava O3 Pro предлагается по цене 6999 индийских рупий (82 доллара США) за комплектацию 4/128 ГБ и поставляется в глянцевом белом, глянцевом фиолетовом, глянцевом черном цветах. В листинге также говорится, что телефон будет готов к отправке через 1-2 дня.
© Антон Печервый,
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