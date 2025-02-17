Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности

17.02.2025, MForum.ru

Lava представила Prowatch X — четвертое устройство в своей линейке умных часов, присоединившееся к Prowatch ZN, Prowatch VN и Prowatch V1.

Lava Prowatch X получил алюминиевую рамку с пескоструйной и оксидированной отделкой, а также always-on круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с защитой Gorilla Glass 3. Разрешение экрана 466x466 пикселей, яркость 500 нит, для него предусмотрено более 100 циферблатов.

Умные часы базируются на чипсете Actions ATS3085C и поддерживают более 100 спортивных режимов. Кроме того, присутствует функция Body Energy Monitoring, которая отслеживает вариабельность сердечного ритма, уровень стресса, качество сна и ежедневную активность для «измерения запасов энергии в режиме реального времени». Так же новинка поддерживает ручной и автоматический мониторинг уровня насыщенности крови кислородом.

Прочие спецификации Lava Prowatch X включают встроенный GPS, встроенный датчик окружающего звука, звонки по Bluetooth и отслеживание женского здоровья. Умные часы получили класс защиты IP68 и могут использоваться во время плавания.

За автономность Lava Prowatch X отвечает аккумулятор емкостью 300 мАч. По утверждению производителя АКБ обеспечивает до 10 дней автономной работы при обычном использовании. Для подключения к смартфону Lava Prowatch X оснащены Bluetooth 5.3, новинка может сопрягаться с устройствами на Android и iOS.

Стартовая цена Prowatch X составляет 4499 индийских рупий (52 долл. США/50 евро). Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию и три варианта ремешков: силиконовый, нейлоновый и металлический. Предварительные заказы в Индии принимаются через Flipkart до 18 февраля, а продажи начнутся 21 февраля.