Анонсы: Lava Yuva Smart – смартфон за 6000 рупий

MForum.ru
27.01.2025,
После успеха Yuva 2 5G, дебютировавшего в декабре 2024 года, компания Lava расширила серию Yuva, выпустив в Индии Yuva Smart. Новинка адресована тем, кто покупает смартфон впервые и может похвастаться долговечной батареей, двойной камерой и привлекательной ценой.
Yuva Smart оснащен 6,75-дюймовым дисплеем HD+ (720 x 1600 пикселей) с частотой обновления 60 Гц. В вырезе экрана размещена 5 Мп фронтальная камера, тыловая камера представлена 13 Мп основным сенсором и вспомогательный сенсором для AI-функций.
Основа аппаратной части – восьмиядерный процессор в составе чипсета Unisoc 9863A, который дополняют 3 ГБ оперативной памяти (+ 3 ГБ виртуальной оперативной памяти). Объем встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 ГБ. ОС – Android 14 Go edition.
Прочие характеристики включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Type-C мощностью 10 Вт, монодинамик и глянцевый дизайн. Функции безопасности включают боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу. Lava также предлагает регулярные обновления безопасности, чтобы обеспечить безопасный и надежный пользовательский опыт.
Yuva Smart продается по цене 6000 рупий и поставляется в трех цветовых вариантах: глянцевый синий, глянцевый белый и глянцевый лавандовый. Скоро он поступит в продажу с гарантией на 1 год и бесплатным обслуживанием на дому.
© Антон Печеровый,
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