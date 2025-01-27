Анонсы: Lava Yuva Smart – смартфон за 6000 рупий

27.01.2025, MForum.ru

После успеха Yuva 2 5G, дебютировавшего в декабре 2024 года, компания Lava расширила серию Yuva, выпустив в Индии Yuva Smart. Новинка адресована тем, кто покупает смартфон впервые и может похвастаться долговечной батареей, двойной камерой и привлекательной ценой.

Yuva Smart оснащен 6,75-дюймовым дисплеем HD+ (720 x 1600 пикселей) с частотой обновления 60 Гц. В вырезе экрана размещена 5 Мп фронтальная камера, тыловая камера представлена 13 Мп основным сенсором и вспомогательный сенсором для AI-функций.

Основа аппаратной части – восьмиядерный процессор в составе чипсета Unisoc 9863A, который дополняют 3 ГБ оперативной памяти (+ 3 ГБ виртуальной оперативной памяти). Объем встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 ГБ. ОС – Android 14 Go edition.

Прочие характеристики включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Type-C мощностью 10 Вт, монодинамик и глянцевый дизайн. Функции безопасности включают боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу. Lava также предлагает регулярные обновления безопасности, чтобы обеспечить безопасный и надежный пользовательский опыт.

Yuva Smart продается по цене 6000 рупий и поставляется в трех цветовых вариантах: глянцевый синий, глянцевый белый и глянцевый лавандовый. Скоро он поступит в продажу с гарантией на 1 год и бесплатным обслуживанием на дому.