Слухи: Amazon раскрыл характеристики, дизайн и дату запуска Lava Blaze Duo

10.12.2024, MForum.ru

В октябре Lava выпустила Agni 3 с 1,74-дюймовым дополнительным AMOLED-экраном на задней панели. Теперь Amazon.in сообщил, что индийский производитель телефонов собирается представить еще один смартфон с двойным дисплеем. Название новинки – Lava Blaze Duo.

Amazon также создал промо-страницу для Lava Blaze Duo на своем веб-сайте, раскрывающую дизайн, цвета и характеристики телефона.

Blaze Duo работает на базе Dimensity 7025 SoC и оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ памяти UFS 3.1. Из коробки новинка будет работать под управлением Android 14, с последующим обновлением до Android 15.

Lava Blaze Duo будет оснащен двумя дисплеями: 6,67-дюймовый 120 Гц изогнутый экран AMOLED и 1,58-дюймовый дополнительный дисплей, также AMOLED. Последний позволит отвечать на входящие звонки/отклонять их, проверять уровень заряда батареи, просматривать сообщения и управлять музыкой.

Он также будет использоваться в качестве видоискателя и позволит делать селфи с помощью основной камеры разрешением 64 МП (датчик Sony). Также на передней панели присутствует селфи-камера разрешением 16 МП.

Прочие характеристики, раскрытые Amazon, включают сканер отпечатков пальцев на дисплее, аккумулятор емкостью 5000 мАч и зарядку мощностью 33 Вт. Lava Blaze Duo будет доступен в белом Arctic White и голубом Celestial Blue.

Цена Lava Blaze Duo будет объявлена 16 декабря в полдень по IST.