Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ

09.02.2023, MForum.ru

В ноябре 2022 года индийский производитель смартфонов и электроники Lava выпустил смартфон Lava Blaze 5G. При цене менее 11 тысяч индийских рупий, устройство предлагает хорошую производительность и достойный набор спецификаций.

Базовый вариант предлагал 4 Гб ОЗУ, однако уже скоро может увидеть свет вариант смартфона с 6 Гб ОЗУ. Устройство пока не анонсировано, но Lava опубликовала в Твиттере тизер, подтверждающий его выход. Рост объема ОЗУ позволит повысить производительность и многозадачность устройства. Естественно, с увеличением объема оперативной памяти цена немного вырастет. В настоящее время Blaze 5G продается по цене 10 999 рупий за модель с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Модель на 6 ГБ, вероятно, преодолеет отметку в 12 000 рупий. Остальные спецификации версий будут идентичны.

Lava Blaze 5G может похвастаться 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720x1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также каплевидным вырезом для 8 Мп камеры. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. На задней панели находится прямоугольный модуль камеры с 50-мегапиксельным основным объективом, датчиком глубины и макроблоком.

Аппаратная платформа базируется на чипсете Dimensity 700 с поддержкой до восьми диапазонов 5G, 4 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ виртуальной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD. Емкость АКБ – 5000 мАч.

В программной части речь идет об Android 12. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Устройство доступно в цветовых вариантах Glass Blue (синий) и Glass Green (зеленый).