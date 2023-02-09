Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
09.02.2023,
В ноябре 2022 года индийский производитель смартфонов и электроники Lava выпустил смартфон Lava Blaze 5G. При цене менее 11 тысяч индийских рупий, устройство предлагает хорошую производительность и достойный набор спецификаций.
Базовый вариант предлагал 4 Гб ОЗУ, однако уже скоро может увидеть свет вариант смартфона с 6 Гб ОЗУ. Устройство пока не анонсировано, но Lava опубликовала в Твиттере тизер, подтверждающий его выход. Рост объема ОЗУ позволит повысить производительность и многозадачность устройства. Естественно, с увеличением объема оперативной памяти цена немного вырастет. В настоящее время Blaze 5G продается по цене 10 999 рупий за модель с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Модель на 6 ГБ, вероятно, преодолеет отметку в 12 000 рупий. Остальные спецификации версий будут идентичны.
Lava Blaze 5G может похвастаться 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720x1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также каплевидным вырезом для 8 Мп камеры. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. На задней панели находится прямоугольный модуль камеры с 50-мегапиксельным основным объективом, датчиком глубины и макроблоком.
Аппаратная платформа базируется на чипсете Dimensity 700 с поддержкой до восьми диапазонов 5G, 4 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ виртуальной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD. Емкость АКБ – 5000 мАч.
В программной части речь идет об Android 12. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Устройство доступно в цветовых вариантах Glass Blue (синий) и Glass Green (зеленый).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.12. [Новинки] Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный Honor X8a с дисплеем 90 Гц и 100 Мп камерой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru