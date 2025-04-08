Слухи: Vivo T4 получит Snapdragon 7s Gen 3 и яркий AMOLED-дисплей

08.04.2025, MForum.ru

Vivo T4 – смартфон среднего класса, который скоро выйдет в Индии. Компания анонсировала выпуск этого устройства пару дней назад, а новая утечка раскрыла характеристики дисплея и чипсета.

По слухам, эта модель является более дорогим вариантом, который будет позиционироваться над Vivo T4x, представленным в марте.

Последний слух появился из отчета MySmartPrice. В нем утверждается, что Vivo T4 5G будет оснащен самым ярким изогнутым дисплеем AMOLED в своем ценовом сегменте. Сообщается, что экран будет иметь пиковую яркость до 5000 нит, что обеспечит отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. По слухам, диагональ экрана 6,67 дюйма, разрешение FullHD+, частота обновления 120 Гц.

Ожидается, что новая модель Vivo T4 будет выпущена на базе SoC Snapdragon 7s Gen 3, которая может набрать более 820 000 баллов в тесте AnTuTu. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 7300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Фоточасть будет включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру IMX882 с 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором, на передней панели разместится 32-мегапиксельная фронтальная камера. Среди характеристик Vivo T4 упоминаются сканер отпечатков пальцев на дисплее, ИК-порт и толщина 8,1 мм. Также имеются слухи, что Vivo T4 может быть выпущен в версии Emerald Blaze с золотыми акцентами вокруг блока камеры.