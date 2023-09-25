Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября

MForum.ru
25.09.2023,
Индийский производитель мобильных телефонов Lava выпустил Lava Blaze Pro в сентябре прошлого года, а месяцем позже — Blaze 5G. В этом году разрыв по времени анонса между Lava Blaze 2 Pro и его 5G-версией еще меньше.
На опубликованным на YouTube тизере, раскрывающим дизайн устройства, новинка преподносится как «король 5G». Lava Blaze Pro 5G получил дисплей с круглым вырезом по центру и двойной камерой на задней панели, с основным сенсором разрешением 50 МП. Новинка получила USB-C внизу, по бокам которого находится разъем для наушников 3,5 мм, микрофон и динамик. Анонс новинки состоится 26 сентября в Индии в полдень по местному времени.
© Антон Печеровый,
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