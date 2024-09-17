Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально

17.09.2024, MForum.ru

Lava Blaze X появился в июле с чипсетом Dimensity 6300 и изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем. Эта модель была относительно дорогой для линейки Blaze (со стартовой ценой 15 000 рупий). Теперь Lava представляет более доступный вариант, также использующий Dimensity 6300, но с более низкой стартовой ценой в 10 000 рупий.

Помимо чипсета, Lava Blaze 3 5G ближе к Blaze 2 5G, чем к Blaze X. Он оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для сравнения, в Blaze X используется 6,67-дюймовый 120-герцовый OLED-дисплей разрешением FHD+.

Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенная память – 128 ГБ памяти (UFS 2.2), которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Программная часть –Android 14 с обещанием «Без рекламы. Без раздутого ПО». Модем 5G поддерживает все диапазоны ниже 6 ГГц, которые были приобретены индийскими операторами.

Также отметим поддержку Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2, разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку и может разблокировать телефон за 0,24 секунды (это в три раза быстрее, чем система разблокировки по лицу).

Система камер также ближе к Blaze 2 5G, но с новой особенностью — Vibe Light. Это вспомогательный кольцевой индикатор, который имеет гораздо более теплый тон, чем основной кольцевой индикатор над ним. На задней панели Lava Blaze 3 5G разместились 50-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсоры. Фронтальная камера – 8 Мп.

За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт через USB-C. Для полной зарядки от 0 до 100% требуется более 2 часов (135 минут).

Материал задней панели – стекло. Габаритные размеры Lava Blaze 3 5G – 164,3 x 76,2 x 8,6 мм, вес 201 г. Купить новинку можно в двух цветах – Glass Blue и Glass Gold начиная с 18 сентября. Рекомендуемая розничная цена – 11 500 индийских рупий, но за счет предложений от банков-партнеров ее можно снизить до 10 000 рупий.