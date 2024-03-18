Слухи: Lava O2 готовится к релизу

18.03.2024, MForum.ru

На прошлой неделе Lava анонсировала Blaze Curve, а в ближайшее время готовится представить Lava O2.

Lava O1

Lava O2 получил плоский дизайн и оснащен двойной камерой на задней панели с основным сенсором разрешением 50 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. На нижнем торце разместился порт USB-C и решетка динамика.

В части аппаратной платформы речь идет о SoC Unisoc T616, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Диагональ экрана составит 6,5 дюймов при разрешении HD+ и частоте обновления 90 Гц.

За автономность будет отвечать АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим сохранившийся разъем 3,5 мм для наушников, дактилоскопический сенсор на боковом торце и ОС Android 13.

Новинка появится в продаже в Индии на Amazon.in.