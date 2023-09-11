Анонсы: Представлен Lava Blaze 2 Pro с 90 Гц дисплеем, 50 Мп камерой и Unisoc T616

MForum.ru
11.09.2023,
Lava представила в Индии смартфон Blaze 2 Pro для офлайн-рынка. Напомню, в апреле бренд анонсировал Blaze 2 по цене 8 999 рупий ($108). Теперь бренд выпустил Pro-версию устройства, оснащенной дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Unisoc, 50-мегапиксельной камерой и емким АКБ.
Lava Blaze 2 Pro оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани.
Фоточасть представлена 50-мегапиксельной основной камерой, которая дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины сцены и 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Основа аппаратной платформы Lava Blaze 2 Pro – чипсет Unisoc T616, программная часть базируется на Android 12. При этом производитель подчеркивает, что она не содержит раздутого программного обеспечения и не показывает никакой рекламы и отмечает поддержку анонимной записи разговоров. Lava Blaze 2 Pro поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и слотом для карт памяти microSD.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Из прочего можно отметить две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Blaze 2 Pro получил акриловую отделку задней панели, тонкий профиль толщиной 8,5 мм, а его вес составляет 190 граммов.
Цена Lava Blaze 2 Pro на офлайн-рынке Индии составляет 9 999 рупий ($120). Покупатели могут выбрать один из трех цветов: черный Thunder Black, синий Swag Blue и зеленый Cool Green.
© Антон Печеровый,
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