Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч

11.07.2024, MForum.ru

Blaze X — новейший смартфон индийского производителя Lava. Он оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

На задней панели размещена основная камера разрешением 64 МП с оптической стабилизацией изображения и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. В вырезе экрана – 16 Мп камера для селфи.

В качестве основы аппаратной платформы Lava использовала чипсет Dimensity 6300 от MediaTek, который может работать в паре с 4/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти. Программная часть базируется на Android 14. В части поддержки Lava гарантирует обновление до Android 15 и два года обновлений безопасности.

За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Lava Blaze X выпускается в цветах Starlight Purple и Titanium Grey. Цены комплектации 4/64 ГБ составляет 14 999 индийских рупий (180 долларов США), версия 8/128 оценена в 16 999 индийских рупий (203 доллара США). Продажи в Индии начнутся 20 июля в 12 часов утра.