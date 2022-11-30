Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом

MForum.ru
30.11.2022,
Компания Lava Mobile представила смартфон Blaze NXT. Новинка представляет собой бюджетное устройство, причем его основой стал китайский смартфон Hisense V40i. Довольно неоднозначное решение для смартфона, который позиционируется как индийский (в противовес китайскому).
Спецификации Lava Blaze NXT включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Helio G37(в базовой модели был Helio G25), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру (вспомогательные 2 и 0,3 Мп), 8 Мп фронтальную, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Цена в Индии составит 9299 рупий.
Hisense V40i
© Антон Печеровый,
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