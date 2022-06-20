Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

MForum.ru

Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

20.06.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Lava недавно выпустила на индийский рынок свой первый 5G-смартфон под названием Lava Agni. Однако, если новые слухи верны, компания работает над еще одним смартфоном начального уровня, который дебютирует со стеклянной задней панелью.

Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

MySmartPrice Khabar опубликовал рекламные фотографии грядущего смартфона Lava под названием Lava Blaze.

Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

. Глядя на рендеры, можно заметить, что устройство имеет изогнутую заднюю панель и изогнутые края. Кроме того, на островке камеры прямоугольной формы видны два больших выреза для камеры.

Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

. В отчете говорится, что это устройство будет стоить около 10 000рупий, что делает новинку первым смартфоном со стеклянной задней панелью в этой ценовой категории. В части железа пока есть информация только о чипсете Unisoc.

Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

Если говорить о Lava Agni, то эта новинка представляет собой смартфон с 6,78-дюймвоым дисплеем разрешением 2460x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чиспетом MediaTek 810, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+карты microSD), строенной тыловой камерой (64 Мп+5 Мп + 2 Мп), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкость 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 22 ms, lookup=0 ms, find=22 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:51 ABloud Тема: ГПБ Мобайл (13.12.2021)
[Пресс-релиз. Тарифы. Акции. ГПБ Мобайл] Держатели карт Газпромбанка смогут год не платить за связь от ГПБ Мобайл Москва, 20 июня 2022 года, пресс-релиз, через MForum.ru — Мобильный оператор ГПБ ...
17.06.2022 17:58 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Пресс-релизы. Вымпелком] билайн и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды по России 17 июня 2022, Москва, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru — ПАО «ВымпелКом» и руководители ...
17.06.2022 17:54 ABloud Тема: Астраханская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Астраханская область. Вымпелком] билайн начнет внедрять новые технологии в Астраханской области 17 июня 2022 года, пресс-релиз билайн, через MForum.ru — В рамках работы ...
17.06.2022 17:50 ABloud Тема: Калмыкия Республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Республика Калмыкия. Вымпелком] билайн поможет в развитии цифровой экономики в Республике Калмыкия 17 июня 2022 года, пресс-релиз билайн, через MForum.ru - На Петербургском ...
17.06.2022 14:48 ABloud Тема: Ярославская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ярославская область. Билайн] Билайн в Ярославской области инвестирует в развитие инфраструктуры около 1 млрд рублей 17 июня 2022, пресс-релиз, через MForum.ru — ПАО «ВымпелКом» ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru

15.06. [Технологии] Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72 представлен в 5G и 4G версиях / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Moto G62 5G представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (1) станет продуктом Made in India / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 замечен на пресс-фото / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3T представлен официально / MForum.ru

07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: