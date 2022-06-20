Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze

20.06.2022, MForum.ru

Lava недавно выпустила на индийский рынок свой первый 5G-смартфон под названием Lava Agni. Однако, если новые слухи верны, компания работает над еще одним смартфоном начального уровня, который дебютирует со стеклянной задней панелью.

MySmartPrice Khabar опубликовал рекламные фотографии грядущего смартфона Lava под названием Lava Blaze.

. Глядя на рендеры, можно заметить, что устройство имеет изогнутую заднюю панель и изогнутые края. Кроме того, на островке камеры прямоугольной формы видны два больших выреза для камеры.

. В отчете говорится, что это устройство будет стоить около 10 000рупий, что делает новинку первым смартфоном со стеклянной задней панелью в этой ценовой категории. В части железа пока есть информация только о чипсете Unisoc.

Если говорить о Lava Agni, то эта новинка представляет собой смартфон с 6,78-дюймвоым дисплеем разрешением 2460x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чиспетом MediaTek 810, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+карты microSD), строенной тыловой камерой (64 Мп+5 Мп + 2 Мп), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкость 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.