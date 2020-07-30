Анонсы: OPPO A12 представлен в России

30.07.2020, MForum.ru

Компания OPPO представляет новый бюджетный смартфон серии А — OPPO A12. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш и аккумулятор емкостью 4230 мА*ч.

OPPO A12 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35. Дисплей 6.22". Оболочка ColorOS 6.1 поверх Android 9.0, умный помощник Smart Assistant. Есть возможность использования карты памяти SD емкостью до 256 ГБ. А вот поддержки NFC, к сожалению, нет. Батарея - 4230 мА*ч.

Основная камера 13 мп, 6-кратный цифровой зум. Датчик глубины 2 мп усиливает эффект боке при портретной съемке. Фронтальная камера - 5 мп, с поддержкой оптимизации качества и бьютификацией селфи на базе AI. Короткие видео поможет смонтировать встроенный видеоредактор Soloop.

Задняя панель устройства выполнена с оптической иллюзией 3D Diamond Blaze Design (оттенки изменяются в зависимости от угла падения света). Сканер отпечатков пальцев подэкранный, поддержка распознавания лица. Корпус изогнутый, соотношение сторон - 19:9, вес - 165 г.

Спецификация

В России OPPO A12 будет представлен в двух цветах: черном и синем. Смартфон можно будет приобрести в фирменном интернет-магазине oppo.ru, а также в магазинах партнеров DNS, М.Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, Ситилинк, ОнлайнТрейд, Beru.ru. Стоимость смартфона составит 11 тысяч (10 990) руб.