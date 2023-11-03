Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

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Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

03.11.2023, MForum.ru

Lava представила Lava Blaze 2 4G в апреле, а теперь на онлайн-мероприятии в Индии бренд представил 5G-версию устройства. Lava Blaze 2 5G базируется на процессоре Dimensity 6020 и доступен в конфигурациях 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 1 Тб.

Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

Lava Blaze 2 5G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, частотой опроса сенсора 180 Гц и пиковой яркостью 450 нит. В круглом вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера.

Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

На стеклянной задней панели Blaze 2 5G имеется круглый островок, на котором размещены две камеры: основная 50-мегапиксельная и вспомогательная разрешением VGA. Там же находятся светодиодная вспышка и круглый кольцевой индикатор, который является одной из достопримечательностей новинки. Кольцевой индикатор мигает синим цветом, уведомляя о приложениях и других функциях, о входящих вызовах и о состоянии зарядки аккумулятора. Его яркость регулируется, но изменить цвет нельзя.

Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, мощность быстрой зарядки через порт USB-C составляет 18 Вт. Остальные особенности Lava Blaze 2 5G включают боковой сканер отпечатков пальцев, две SIM-карты 5G, разъем для наушников 3,5 мм и поддержку звука Hi-Res Audio для динамика.

Lava Blaze 2 5G работает под управлением «чистого» Android 13 без рекламы, без лишнего ПО и поставляется с обещанием двухлетних ежеквартальных обновлений безопасности и обновления до Android 14. Также он оснащен функцией анонимной и автоматической записи звонков.

Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

Lava Blaze 2 5G выпускается в цветах фиолетовом Glass Lavender, черном Glass Black и голубом Glass Blue. Модель 4 ГБ/64 ГБ стоит 9 999 индийских рупий (120 долларов США), версия 6 ГБ/128 ГБ — 10 999 индийских рупий (132 доллара США). Продажи начнутся 9 ноября в Индии через официальный сайт и розничную сеть Lava, а также через Amazon.in.

Кроме того, производитель предлагает бесплатное обслуживание на дому, поэтому клиентам не придется нести свои смартфоны в сервисные центры Lava. Услуги сервиса будет предоставлены клиентам на дому бесплатно, если на товар распространяется гарантийный срок.

Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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