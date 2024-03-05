Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально

MForum.ru
05.03.2024,
Lava представила смартфон Lava Blaze Curve 5G. Новинка получила изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Экран защищен стеклом Dragontrail Star 2, а его пиковая яркость составляет 800 нит.
Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, а круглом вырезе разместилась 32 Мп сэлфи-камера.
Задняя панель Lava Blaze Curve 5G выполнена из 3D-стекла Gorilla Glass 3 с матовой отделкой. Основная камера устройства включает в себя три сенсора: основной сенсор Sony разрешением 64 МП и поддержкой EIS, сверхширокоугольный разрешением 8 МП и углом обзора 120°, а также 2 Мп сенсор для макросъемки.
Внутри Lava Blaze Curve 5G разместились чипсет Dimensity 7050 SoC, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1. «Из коробки» Lava Blaze Curve 5G работает под управлением чистой Android 13 (без рекламы и нежелательных приложений). В части обновления программной платформы для Lava Blaze Curve 5G заявлены Android 14 и Android 15, а обновления безопасности будут выходить ежеквартально в течение трех лет.
За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Также отметим стереодинамики, Dolby Atmos и поддержку 5G на обоих слотах для SIM-карт.
Lava Blaze Curve 5G выпускается в цветах Iron Glass и Viridian Glass в двух конфигурациях памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Первый вариант оценен в 17 999 индийских рупий (220 долларов США), второй – 18 999 индийских рупий (230 долларов США).
Начало продаж в Индии назначено на 11 марта. Новинка появится в Amazon.in, на официальном индийском сайте Lava, а также в оффлайновой розничной сети. Кроме того, Lava также предлагает бесплатное обслуживание Blaze Curve 5G на дому в течение гарантийного периода, поэтому пользователям не придется нести свой телефон в сервисный центр для его ремонта.
© Антон Печеровый,
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