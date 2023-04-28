Анонсы: Lava Blaze 1X 5G с 6,5-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
28.04.2023,
Lava официально представила Blaze 5G еще в октябре прошлого года. В феврале этого года увидела света версия смартфона с 6 Гб ОЗУ, а теперь появилось следующее улучшение линейки – Blaze 1X 5G. Новая модель уже размещена на официальном сайте Lava.
Blaze 1X 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 700, 6 Гб ОЗУ (+5 Гб виртуальной памяти), 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб) и основной камерой разрешением 50 Мп с двумя «декоративными» модулями по бокам – 2 Мп и 0,3 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость АКБ новинки – 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт, хотя зарядное устройство в комплекте на 12 Вт.
В программной части Lava Blaze 1X 5G работает под управлением Android 12 (2021 года). Его размеры составляют 165,3 х 76,4 х 8,9 мм, а вес — 207 г. Есть сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм. Он будет предлагаться в двух оттенках: зеленом Glass Green и синем Glass Blue.
По сравнению с оригинальным Blaze, новая модель имеет немного меньший экран (6,5 дюйма против 6,52 дюйма), но более быструю зарядку (15 Вт против 10 Вт). По сути, это единственные отличия. О цене пока говорить не приходится. Возможно, Lava Blaze 1X 5G будет стоить ровно столько же, сколько его предшественник, оцененный в 12 000 индийских рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ.
© Антон Печеровый,
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