Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда

MForum.ru

Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда

22.09.2023, MForum.ru

В отчете, появившемся в июне, утверждалось, что индийские бренды смартфонов, такие как Micromax, Karbon и Lava, планируют вернуться в Индию. Lava уже активна, бренд готов представить свой следующий смартфон Lava Blaze Pro 5G к концу этого месяца. Теперь в отчете TheMobileIndian говорится, что Micromax планирует второе возвращение в Индию.

Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда

Напомним, Micromax вернулась на индийский рынок смартфонов в 2020 году и выпустила пару смартфонов. Однако бренд остался бездействующим после запуска Micromax In 2c в апреле 2022 года. В новом отчете говорится, что Micromax работает над телефоном среднего класса по цене около 15 000 рупий (~ 180 долларов США). Технические характеристики устройства пока не известны, но издание утверждает, что оно будет оснащено чипом MediaTek.

Сообщается, что в течение последних нескольких месяцев Micromax вела переговоры с MediaTek и Qualcomm о закупке чипа для своего следующего смартфона. Однако сделка с Qualcomm зашла в тупик из-за опасений по поводу истории задержек платежей Micromax. Таким образом, похоже, что Micromax вскоре заключит сделку с MediaTek.

Издание узнало через свои источники, что изначально бренд планировал выпустить смартфон в декабре этого года. Однако, поскольку чипсет еще не заказан, похоже, что возвращающееся устройство Micromax дебютирует в феврале или марте. Причина задержки связана с китайским Новым годом, который приходится на 10 февраля следующего года. Поскольку запуск телефона ожидается в 2024 году, он может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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