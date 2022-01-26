Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально

26.01.2022, MForum.ru

Индийская компания Micromax официально анонсировала смартфон Micromax IN Note 2, построенный на чипсете MediaTek Helio G95 и оснащенный 6,43-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек с 16 Мп сэлфи-камерой в круглом вырезе.

Объем ОЗУ новинки – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами: основной 48 Мп, 5 Мп широкоугольный и пара сенсоров разрешением 2 Мп (макро, портретный). Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Задняя панель новинки выполнена из стекла, дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани устройства. Купить Micromax IN Note 2 в Индии можно в двух цветах по цене 12 490 индийских рупий. Информации о планах продаж вне Индии нет.