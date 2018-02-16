Розница: Что дарили и смотрели клиенты «Билайн» в День влюбленных

MForum.ru
16.02.2018,
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировало потребительскую активность в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.
Накануне праздника наблюдался рост продаж в салонах и интернет-магазине «Билайн». По данным за 30 января - 12 февраля 2018 по сравнению с предыдущими двумя неделями общие продажи выросли на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – увеличились на треть. Средний чек в свою очередь вырос по сравнению с предыдущими двумя неделями на 14%, а с показателем прошлого года – на 9%.
В период 30 января-12 февраля 2018 смартфонами-лидерами продаж стали устройства Samsung.
Топ-10 самых продаваемых смартфонов (в порядке убывания):
Самыми популярными аксессуарами у покупателей в салонах и интернет-магазине «Билайн» стали кабели-переходники, чехлы, защитные стекла, сетевые и портативные зарядные устройств, карты памяти.
В День всех влюбленных абоненты «Билайн» ТВ также активно заказывали фильмы. Лидерами стали:
Среди романтических фильмов в этот день популярностью пользовались «Чего хочет Джульетта», «Дыши ради нас», «Почему он?», «Тюльпанная лихорадка», «Ночлежка», «Ла-Ла Ленд», «Воды слонам!», «27 свадеб».
В субботу, 17 февраля, в Москве в Парке искусств МУЗЕОН на горке «Билайн» пройдет третий фестиваль «Билайн ТюбингФест», который будет посвящен Дню влюбленных. Гостей ждут турниры с заездами на дальность, скорость, креативность, а также семейный парный заезд и другие развлечения. Подробнее о фестивале - http://beel.ink/S1sIQbEwG/
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