Розница: Что дарили и смотрели клиенты «Билайн» в День влюбленных

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Розница: Что дарили и смотрели клиенты «Билайн» в День влюбленных

16.02.2018, MForum.ru

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировало потребительскую активность в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.

Накануне праздника наблюдался рост продаж в салонах и интернет-магазине «Билайн». По данным за 30 января - 12 февраля 2018 по сравнению с предыдущими двумя неделями общие продажи выросли на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – увеличились на треть. Средний чек в свою очередь вырос по сравнению с предыдущими двумя неделями на 14%, а с показателем прошлого года – на 9%.

В период 30 января-12 февраля 2018 смартфонами-лидерами продаж стали устройства Samsung.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов (в порядке убывания):

  • Samsung J120F Galaxy J1
  • Samsung Galaxy J2 2018
  • Samsung G532 Galaxy J2 Prime
  • Xiaomi Redmi 4A 16GB
  • Apple iPhone SE 32GB
  • Micromax Q421
  • ZTE Blade A6 Lite
  • Apple iPhone 6 32Gb
  • Samsung J320F Galaxy J3
  • Redmi Note 5A 16GB

Самыми популярными аксессуарами у покупателей в салонах и интернет-магазине «Билайн» стали кабели-переходники, чехлы, защитные стекла, сетевые и портативные зарядные устройств, карты памяти.

В День всех влюбленных абоненты «Билайн» ТВ также активно заказывали фильмы. Лидерами стали:

  • «Уотергейт: Крушение Белого дома»
  • «Мы — монстры»
  • «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»
  • «Безбашенные»
  • «Kingsman: Золотое кольцо»
  • «Женись на мне, чувак»
  • «Между нами горы»
  • «Очень плохие мамочки 2»
  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Фиксики: Большой секрет»

Среди романтических фильмов в этот день популярностью пользовались «Чего хочет Джульетта», «Дыши ради нас», «Почему он?», «Тюльпанная лихорадка», «Ночлежка», «Ла-Ла Ленд», «Воды слонам!», «27 свадеб». 

Розница Билайн перед Днем влюбленных

В субботу, 17 февраля, в Москве в Парке искусств МУЗЕОН на горке «Билайн» пройдет третий фестиваль «Билайн ТюбингФест», который будет посвящен Дню влюбленных. Гостей ждут турниры с заездами на дальность, скорость, креативность, а также семейный парный заезд и другие развлечения. Подробнее о фестивале - http://beel.ink/S1sIQbEwG/

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