Розница: Что дарили и смотрели клиенты «Билайн» в День влюбленных

16.02.2018, MForum.ru

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировало потребительскую активность в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.

Накануне праздника наблюдался рост продаж в салонах и интернет-магазине «Билайн». По данным за 30 января - 12 февраля 2018 по сравнению с предыдущими двумя неделями общие продажи выросли на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – увеличились на треть. Средний чек в свою очередь вырос по сравнению с предыдущими двумя неделями на 14%, а с показателем прошлого года – на 9%.

В период 30 января-12 февраля 2018 смартфонами-лидерами продаж стали устройства Samsung.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов (в порядке убывания):

Samsung J120F Galaxy J1

Samsung Galaxy J2 2018

Samsung G532 Galaxy J2 Prime

Xiaomi Redmi 4A 16GB

Apple iPhone SE 32GB

Micromax Q421

ZTE Blade A6 Lite

Apple iPhone 6 32Gb

Samsung J320F Galaxy J3

Redmi Note 5A 16GB

Самыми популярными аксессуарами у покупателей в салонах и интернет-магазине «Билайн» стали кабели-переходники, чехлы, защитные стекла, сетевые и портативные зарядные устройств, карты памяти.

В День всех влюбленных абоненты «Билайн» ТВ также активно заказывали фильмы. Лидерами стали:

«Уотергейт: Крушение Белого дома»

«Мы — монстры»

«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»

«Безбашенные»

«Kingsman: Золотое кольцо»

«Женись на мне, чувак»

«Между нами горы»

«Очень плохие мамочки 2»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Фиксики: Большой секрет»

Среди романтических фильмов в этот день популярностью пользовались «Чего хочет Джульетта», «Дыши ради нас», «Почему он?», «Тюльпанная лихорадка», «Ночлежка», «Ла-Ла Ленд», «Воды слонам!», «27 свадеб».

В субботу, 17 февраля, в Москве в Парке искусств МУЗЕОН на горке «Билайн» пройдет третий фестиваль «Билайн ТюбингФест», который будет посвящен Дню влюбленных. Гостей ждут турниры с заездами на дальность, скорость, креативность, а также семейный парный заезд и другие развлечения. Подробнее о фестивале - http://beel.ink/S1sIQbEwG/

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