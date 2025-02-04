Розница: Продажи умных колонок в России в рознице Билайн в 2024 году выросли в 2 раза год к году

04.02.2025, MForum.ru

Такими данными делится оператор Вымпелком. Среди лидеров по объемам продаж оказались изделия Яндекс: Станция Лайн (фиолетовая), Станция Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам 2024 года пользовались меньшим спросом. Продажи моделей SberBoom упали на треть, а VK Капсул — более чем на 25%.

Наиболее востребованными в 2024 году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5 000 рублей, а также от 5 000 до 10 000 рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь 2024, месяц, когда покупаются новогодние подарки.

Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса билайна:

«Двукратный рост продаж в этой категории — это результат не только стабильного интереса клиентов к умным колонкам, но и наших целенаправленных усилий по развитию этого направления. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты могли найти решения, которые соответствуют их запросам, в бюджетном и среднем ценовых сегментах».

Согласно более ранним оценкам М.видео-Эльдорадо, которые приводили Ведомости, за 9М2024 года продажи умных колонок в России составили 3.3 млн на сумму 27 млрд руб. При этом на устройства Яндекса пришлось 90% рынка.

Можно ожидать дальнейшего роста показателей, особенно с учетом того факта, что появились бюджетные модели, и возник тренд на использование нескольких колонок в одном домохозяйстве.

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теги: розница развитие сетей умные колонки Билайн Вымпелком

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