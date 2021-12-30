Розница. Тренды: В МегаФон уверены, что на Новый год в России многие будут дарить смартфоны и другие гаджеты

30.12.2021, MForum.ru

На основе анализа покупок в розничной сети оператора в декабре 2021 года, в МегаФон пришли к выводу, что многие в России будут дарить друг другу на новый год смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки.

Пик продаж в сети МегаФон Ритейл в декабре 2021 года пришелся на 25-26 декабря. Общие объемы продаж во второй половине месяца выросли на 35% в штучном и на 41% в денежном выражении. Более всего вырос объем покупок умных колонок - на 134%.

Наибольшую долю в продажах заняли смартфоны, популярность этой категории выросла на 40%. Средняя цена составила 23 тысячи рублей. Если говорить о популярных брендах, то это Samsung, Xiaomi и Apple, если о популярных моделях, то это Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Второе место в списке популярных в декабре гаджетов заняли беспроводные наушники. Спрос на эти устройства вырос на 85%, в лидерах - наушники JBL, Honor, Xiaomi. Средняя цена - 4.4 тысячи рублей.

Третье место заняли умные часы. Спрос на них вырос на 33%. Востребованные бренды: Apple, Amazfit, Huawei - топ-3 собрал более 80% продаж в сегменте умных асов. Если говорить про отдельные модели, то чаще других продавались Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini. Средняя цена покупки составила 17,1 тыс. рублей.

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пресс-релиз МегаФон

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