Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны

MForum.ru

Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны

14.02.2022, MForum.ru

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МегаФон предложил подписку на смартфоны во всех регионах страны. Теперь можно начать пользоваться любой моделью смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, RealMe, Honor, Oppo, Vivo и ZTE, выплачивая только стоимость подписки, которая включает также и оплату услуг связи. Подписаться можно на 15 или 20 месяцев.

 

 

Важная особенность предложения - через 12 месяцев можно сдать девайс в tradein и подписаться на новое устройство со скидкой до 40%. Если девайс полюбился, его можно оставить себе, достаточно продолжать ежемесячные выплаты до конца срока подписки.

Конкретный пример.

Вы берете, скажем, Apple iPhone 13 Pro 256 ГБ - на 20 месяцев. В этом случае ежемесячный платеж составит 5890 руб. в месяц.

Samsung Galaxy S21 FE 128 ГБ обойдется в 3390 руб. в месяц.

Финансовый партнер сделки - Тинькофф Кредит Брокер. Оператор обещает, что не будет никаких других скрытых платежей, например, обязательной страховки, хотя желающие смогут ее оформить.

«Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даём возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны», — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

«Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств», — отметил Максим Иванов, директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер.

По данным МегаФон, самые популярными брендами у тех, кто уже начал пользоваться предложением компании, стали Apple, Samsung и Xiaomi. Самая востребованная модель - iPhone 13. Оформить договор на пользования телефоном можно в любом салоне МегаФон. Для участия в программе клиенты компании должны подключить один из тарифов действующей линейки #БезПереплат и оставаться на нем в период пользования подпиской.

На днях о похожей услуге, предоставляемой с Forward Leasing, сообщала МТС.

Операторы и их партнеры хорошо ощущают потребность абонентов - получить блага, не расходуя сразу заметной части бюджета. Кроме того, уже не нужно ломать голову, куда деть старую модель аппарата, легче обновлять аппараты, что позволяет всегда пользоваться новыми моделями. Это может привлечь к пользованию услугой достаточно немалое число желающих, сформировать ощутимый постоянный поток доходов. Опыт МТС и МегаФон, скорее всего, в недалеком будущем скопируют и другие операторы. Это поможет поддержать продажи на российском рынке смартфонов.

пресс-релиз

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теги: розница лизинг МегаФон услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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